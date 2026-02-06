search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:44
06.02.2026 12:42

Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… αλά Πανένκα στο Allwyn Game Time –

Η Κόνι Θεοδώρου αφήνει για λίγο το Sports Party, την αγαπημένη αθλητική εκπομπή που επιστρέφει δυναμικά από αυτή την Κυριακή (20:30) και προβάλλεται ζωντανά σε όλα τα καταστήματα Allwyn, για να καθίσει στον καναπέ του Game Time.

Η αθλητική δημοσιογράφος, μέλος της ομάδας του Sports Party, αποδέχεται με χαμόγελο το challenge της Λίλας Κουντουριώτη και επιχειρεί ένα πέναλτι «αλά Πανένκα» φορώντας τακούνια!

Σχολιάζει τον μεγάλο αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, που διεξάγεται την Κυριακή (21:00) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αποκαλύπτει πώς ένας καθηγητής αγγλικών την έκανε να ερωτευτεί την Τσέλσι, αλλά και γιατί ένα ταξίδι της στο Stamford Bridge την οδήγησε σε δάκρυα.

