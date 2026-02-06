Ο Παρασκευαΐδης ευχαριστεί τον βουλευτή της ΝΔ Αθανασίου και προκαλεί νέο πονοκέφαλο στη Χαριλάου Τρικούπη

Νέος πονοκέφαλος για το ΠΑΣΟΚ με την περίπτωση του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, από τη Λέσβο.

Μετά τη δήλωσή του ότι θα προσχωρούσε στο κόμμα Τσίπρα «αν δεν τον θέλουν στο ΠΑΣΟΚ» και τις φήμες που τον θέλουν να συζητά με τον Κυριάκο Βελόπουλο για μετακίνησή του στην «Ελληνική Λύση», σήμερα στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, ο κ Παρασκευαΐδης αναφέρθηκε στη στενή του συνεργασία με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Αθανασίου και όσα κάνουν «μαζί», αναφερόμενος σε όλες τις κοινές τους δράσεις και στα διαβήματά τους προς τον επίσης φιλικά διακείμενο υπουργό, Άδωνι Γεωργιάδη, σε πρώτο πληθυντικό και λέγοντας πως η φιλική τους σχέση παρεξηγείται πολλές φορές.

Ο κ Παρασκευαΐδης ανέφερε πως «Το πνεύμα μας μαζί με το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας είναι κοινό», λέγοντας «Ζητάω πολλές φορές τη γνώμη του γιατί είναι πιο έμπειρος και λέω τι να κάνουμε εκεί πέρα, πώς να το θέσουμε και με βοηθάει να πούμε γιατί είναι και πιο παλιός και τον ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου εδώ πέρα. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω».

Ευτυχως που δεν επεκτάθηκε! Παραδοχή ιδιότυπης συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας-Παρασκευαΐδη λοιπόν στη Λέσβο και νέος πονοκέφαλος για τη Χαριλάου Τρικούπη.

Δείτε το σχετικό βίντεο με τις αμοιβαίες φιλοφρονήσεις Παρασκευαΐδη-Αθανασίου:

