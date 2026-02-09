Ροδόπη: Έπιασαν «στα πράσα» απατεώνα «λογιστή» – Τα κοσμήματα, η… επιδότηση και η παγίδα

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Κομοτηνής συνελήφθη ένας άνδρας μέλος σπείρας για απάτη σε βάρος ενός Έλληνα σε οικισμό της Ροδόπης.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει έναν ακόμη Έλληνα και έναν άγνωστο συνεργό που αναζητούνται.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ο άγνωστος δράστης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με έναν άνδρα, προσποιούμενος τον λογιστή και τον προέτρεψε να συγκεντρώσει χρυσαφικά – κοσμήματα, προκειμένου να δηλωθούν, προφασιζόμενος ότι δικαιούται επιδότηση.

Σύμφωνα με το thestival, το θύμα αντιλήφθηκε την απάτη σε βάρος του και έπειτα από σχετική καταγγελία μετέβη σε προκαθορισμένη συνάντηση προκειμένου να παραδώσει τα εν λόγω χρυσαφικά – κοσμήματα.

Ο δράστης μετέβη στο σημείο επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο όπου κατά την παράδοση των συμφωνηθέντων ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη ενώ αναζητείται ο οδηγός του οχήματος που διέφυγε.

Τις έρευνες και την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

