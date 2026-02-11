Θεματικές ξεναγήσεις ενηλίκων στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Από τον Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου προσκαλεί το ενήλικο κοινό σε έναν νέο κύκλο θεματικών ξεναγήσεων, που φωτίζουν τις λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας.

Προπώληση μέσω more.com

Με αφορμή τον εμπλουτισμό της συλλογής του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου με νέα τεκμήρια, αλλά και τη διαρκή επαφή και συνεργασία με παλιούς εργαζόμενους, ένας νέος κύκλος ξεναγήσεων στο Μουσείο έρχεται να αναδείξει τον κόσμο της εργασίας στο Γκάζι, και, κυρίως, τις ιστορίες των ανθρώπων που εργάστηκαν εκεί. Για τρεις Παρασκευές, από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Απρίλιο, η ιστορία του εργοστασίου ξεδιπλώνεται μέσα από διαφορετικές θεματικές προσεγγίσεις, στις οποίες το ενήλικο κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους του Μουσείου, να γνωρίσει τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου και να συνομιλήσει με ιστορικά τεκμήρια και ανθρώπινες μαρτυρίες.

Στις 27 Φεβρουαρίου 2026, η ξενάγηση εστιάζει στις ιστορίες των ανθρώπων που εργάστηκαν στο εργοστάσιο στα τελευταία χρόνια της λειτουργίας του. Μέσα από τις αφηγήσεις των καλεσμένων και παλιών εργαζομένων, Γρηγόρη Παπαδόπουλου (συνταξιούχου εργάτη των φούρνων και πρώην προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων Φυσικού Αερίου Αττικής) και Χρήστου Ηλιάδη (πρώην εργαζόμενου στο δίκτυο φωταερίου και νυν διευθυντή στο Αθηναϊκό Αέριο), αναδεικνύονται η καθημερινότητα, οι σχέσεις και οι συνήθειες ζωής στο εργοστάσιο.

Στις 6 Μαρτίου 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται σε ένα σπουδαίο ιστορικό τεκμήριο: το βιβλίο Πρακτικών της Υγειονομικής Επιτροπής του εργοστασίου από το 1946 έως το 1951. Με συνομιλητή τον Γιάννη Στογιαννίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η ξενάγηση επικεντρώνεται στις συνθήκες εργασίας, αλλά και στο δύσκολο ζήτημα της υγείας και των ασθενειών των βιομηχανικών εργατών.

Στις 3 Απριλίου 2026, η θεματική μετατοπίζεται προς την καλλιτεχνική δημιουργία και τον τρόπο με τον οποίο το βιομηχανικό αυτό μνημείο αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης για ανθρώπους από διάφορα καλλιτεχνικά πεδία. Παρέα με τον φωτογράφο Νίκο Μάρκου, που απαθανάτισε τους εργάτες του εργοστασίου το 1984, και τον σκηνοθέτη Χρήστο Χριστόπουλο, η ιστορία του Γκαζιού εμπλουτίζεται με τραγούδια, φωτογραφίες και προφορικές μαρτυρίες.

Στη συνέχεια, θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους «Το Γκάζι» (Ταινιοθήκη της Ελλάδος) του σκηνοθέτη Δημήτρη Σταύρακα, ενώ μετά τη λήξη της ξενάγησης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στον χώρο της Τεχνόπολης και να παρακολουθήσουν τις φωτιστικές εγκαταστάσεις των σπουδαστών-σπουδαστριών του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Μέσα από το φως, οι σπουδαστές-σπουδάστριες ερμηνεύουν την ιστορία του μοναδικού αυτού βιομηχανικού μνημείου, σε παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο του Νέου Υδαταερίου την ίδια μέρα, στις 20:30.

Τις θεματικές ξεναγήσεις ενηλίκων θα συντονίζει η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου.

*Οι δράσεις του Μουσείου υλοποιούνται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλου χορηγού του ΒΜΦ. Ο ιστορικότερος πάροχος ενέργειας στην χώρα επιστρέφει στις ρίζες του και τιμώντας τη μακρά πορεία του, συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Παρασκευές 27.02, 06.03, 03.04

Ώρα έναρξης: 18:30

Ώρα προσέλευσης: 18:20, διάρκεια: 60-70′

Σημείο συνάντησης: Κεντρική Καμινάδα

Είσοδος: Είσοδος Τεχνόπολης, συμβολή των οδών Πειραιώς & Περσεφόνης

Εισιτήρια: 5€, 3€ (άνεργοι, φοιτητές, ΑμεΑ και άτομα ηλικίας άνω των 65)

Προπώληση μέσω more.com

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΒΜΦ

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

213 0109325, 213 0109300

[email protected]

www.gasmuseum.gr

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι

213 0109300, 213 0109325

athens-technopolis.gr

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας στις σελίδες μας στα social media:

Facebook: @technopoliscityofathens

Instagram: @technopolis_athens

YouTube channel: Technopolis City of Athens