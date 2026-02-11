search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.02.2026
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

11.02.2026

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

11.02.2026 10:32
Ιάπωνες επιστήμονες μελέτησαν τι συμβαίνει στα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων που ζουν στη ζώνη εκκένωσης της Φουκουσίμα, μετά την πυρηνική καταστροφή του 2011. Τα υβρίδια αυτά ζουν στην μολυσμένη περιοχή γύρω από τον σταθμό.

Μετά την απομάκρυνση των κατοίκων, ορισμένα οικόσιτα γουρούνια ξέφυγαν από τις φάρμες και άρχισαν να ζευγαρώνουν με τους άγριους αγριόχοιρους της περιοχής. Έτσι, η περιοχή εξελίχθηκε σε ένα μοναδικό «φυσικό εργαστήριο» για τους επιστήμονες.

Η διασταύρωση οικόσιτων και άγριων ζώων αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, ειδικά σε περιοχές όπου οι πληθυσμοί τους έρχονται σε επαφή. Συχνά συνδέεται με περιβαλλοντικές ζημιές. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν ήταν ξεκάθαρο τι ακριβώς συμβαίνει σε γενετικό επίπεδο.

Στη νέα μελέτη, γενετιστές ανέλυσαν δείγματα από 191 αγριόχοιρους και 10 οικόσιτα γουρούνια που ζούσαν στη ζώνη αποκλεισμού από το 2015 έως το 2018. Εξέτασαν δύο τύπους DNA:

Το μιτοχονδριακό DNA, που κληρονομείται μόνο από τη μητέρα.

Το πυρηνικό DNA, που κληρονομείται και από τους δύο γονείς.

Με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να δουν πώς μεταφέρονται τα γονίδια από γενιά σε γενιά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα γονίδια των οικόσιτων γουρουνιών «αραιώνουν» σχετικά γρήγορα με τον χρόνο. Μετά από λίγες γενιές, τα υβρίδια μοιάζουν γενετικά περισσότερο με αγριόχοιρους. Ωστόσο, ένα βασικό χαρακτηριστικό των γουρουνιών παραμένει: η ικανότητά τους να αναπαράγονται γρήγορα και όλο τον χρόνο.

Οι αγριόχοιροι στη φύση αναπαράγονται συνήθως μία φορά τον χρόνο. Τα οικόσιτα γουρούνια, αντίθετα, μπορούν να γεννούν περισσότερες φορές και να έχουν μεγαλύτερες γέννες. Αυτή η αυξημένη αναπαραγωγική ικανότητα φαίνεται ότι διατηρήθηκε και στα υβρίδια.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το ίδιο φαινόμενο μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες χώρες όπου διασταυρώνονται άγριοι και ημιάγριοι χοίροι. Όπως τονίζουν, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μεταφέρονται τα γονίδια και επιταχύνεται η αναπαραγωγή μπορεί να βοηθήσει τις αρχές να προβλέπουν καλύτερα πιθανές πληθυσμιακές εκρήξεις και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκαλούν τα είδη που εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα.

LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: «Αγαπώ τις ουλές μου» – Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή

BUSINESS

Η ζωή του Γιώργου Γεράρδου που έκανε το Πλαίσιο συνώνυμο της τεχνολογίας –  Από φοιτητής με δανεικά λεφτά και ένα μαγαζί 12 τετραγωνικών, σε έναν μεγαλοεπιχειρηματία

ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξία Έβερτ για τον σύζυγό της: «Πήγε για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε ανάπηρος – “Τι του κάνανε του ανθρώπου”, μου λέγανε στο εξωτερικό» (video)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Τι θα προβάλλει η κάθε πλευρά

LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: Τα τρόφιμα που ανεβάζουν έως 47% τον κίνδυνο - Τα καταναλώνουμε καθημερινά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η "δεύτερη ευκαιρία" των συνταξιούχων – Προσαυξήσεις και οικονομική ανάγκη έως το 2026

ΚΑΛΧΑΣ

Μητσοτάκης – Ερντογάν και οι γάτες Αγκύρας, η διπλή ανησυχία της Καρυστιανού, η χαμένη τιμή του ΠΑΣΟΚ και γιατί γλίτωσε το 2023 ο Παναγόπουλος

