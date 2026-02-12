Από 19 /2 | «Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» | Θέατρο Φούρνος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η εταιρεία Θεάτρου Άσκηση, που συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια στον θεατρικό χώρο, παρουσιάζει το έργο του Σωτήρη Δημητρίου «Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» σε σκηνοθεσία του Περικλή Μουστάκη στο Θέατρο Φούρνος.
Πρεμιέρα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 21:00
Το πορτρέτο μιας γυναίκας που αφηγείται τον βίο της ως πράξη μνήμης και εξομολόγησης. Η αφήγηση ξεδιπλώνεται σε έναν χώρο όπου το παρελθόν γίνεται σκηνικό για τον εσωτερικό της κόσμο. Η παράσταση Ουρανός απ’ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σωτήρη Δημητρίου, (Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2022) ένα ζωντανό μνημείο γλώσσας με ρωγμές, επιγραφές και αφανή βάθρα.
Η κεντρική αφηγήτρια, η Αλέξω, αρχετυπική φιγούρα, μάνα, θεά, μνήμη, εμφορείται από την ακατανίκητη ανάγκη να μοιραστεί. Ο λόγος ανεβαίνει από μέσα της όπως ένα ορμητικό ρεύμα που πρέπει οπωσδήποτε να βρει διέξοδο. Θέλει να ποτίσει, να συμπαρασύρει, να πνίξει. Οι λέξεις γίνονται σώμα, γίνονται κίνηση, γίνονται πληγή.
Η απώλεια συναντά την πίστη, η ενοχή τον λυτρωμό και η ζωή την αναπόδραστη σκιά του θανάτου. Μια τελετουργία ζωής, που γίνεται ομολογία ενοχής, νοσταλγίας και αναγεννητικής καταστροφής, υπό το φως ενός χορεύοντος ήλιου.
Οι λέξεις της Αλέξως βγαλμένες από τα έγκατα της Ηπείρου, θραυσματικές και μαλακές, αστείες ή παράτολμες, αισχρές, γενναιόδωρες, αλλόκοτες, μεγαλοπρεπείς, υφαίνουν μια ταπισερί με κρυφά στημόνια: το άγνωστο σχέδιο του Θεού.
Η παράσταση παίχτηκε το καλοκαίρι του 2025 στο πλαίσιο του «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας.
Παίζουν οι ηθοποιοί : Περικλής Μουστάκης, Δώρα Στυλιανέση, Ελένη Καστανιώτη, Γιώργος Σώλος
Πληροφορίες
Προπώληση εισιτηρίων more.com ΕΔΩ
