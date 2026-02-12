search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 14:19
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 13:17

Από 19 /2 | «Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» | Θέατρο Φούρνος

12.02.2026 13:17
adv-new

Η εταιρεία ​Θεάτρου Άσκηση, που συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια στον θεατρικό χώρο, παρουσιάζει το έργο του Σωτήρη Δημητρίου «Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι»​ σε σκηνοθεσία του Περικλή Μουστάκη στο Θέατρο Φούρνος.

Πρεμιέρα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 21:00

Το πορτρέτο μιας γυναίκας που αφηγείται τον βίο της ως πράξη μνήμης και εξομολόγησης. Η αφήγηση ξεδιπλώνεται σε έναν χώρο όπου το παρελθόν γίνεται σκηνικό για τον εσωτερικό της κόσμο. Η παράσταση Ουρανός απ’ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σωτήρη Δημητρίου, (Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2022) ένα ζωντανό μνημείο γλώσσας με ρωγμές, επιγραφές και αφανή βάθρα.

Η κεντρική αφηγήτρια, η Αλέξω, αρχετυπική φιγούρα, μάνα, θεά, μνήμη, εμφορείται από την ακατανίκητη ανάγκη να μοιραστεί. Ο λόγος ανεβαίνει από μέσα της όπως ένα ορμητικό ρεύμα που πρέπει οπωσδήποτε να βρει διέξοδο. Θέλει να ποτίσει, να συμπαρασύρει, να πνίξει. Οι λέξεις γίνονται σώμα, γίνονται κίνηση, γίνονται πληγή.

Η απώλεια συναντά την πίστη, η ενοχή τον λυτρωμό και η ζωή την αναπόδραστη σκιά του θανάτου. Μια τελετουργία ζωής, που γίνεται ομολογία ενοχής, νοσταλγίας και αναγεννητικής καταστροφής, υπό το φως ενός χορεύοντος ήλιου.

Οι λέξεις της Αλέξως βγαλμένες από τα έγκατα της Ηπείρου, θραυσματικές και μαλακές, αστείες ή παράτολμες, αισχρές, γενναιόδωρες, αλλόκοτες, μεγαλοπρεπείς, υφαίνουν μια ταπισερί με κρυφά στημόνια: το άγνωστο σχέδιο του Θεού.

Η παράσταση παίχτηκε το καλοκαίρι του 2025 στο πλαίσιο του «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας.

Συντελεστές

  • Κείμενο: Σωτήρης Δημητρίου
  • Σύλληψη – δραματουργία – σκηνοθεσία: Περικλής Μουστάκης
  • Διαμόρφωση σκηνικού χώρου – κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού
  • Φωτισμοί : Περικλής Μουστάκης
  • Μουσική επιμέλεια: Φραγκίσκη Μουστάκη
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Σώλος
  • Βοηθός σκηνογράφου: Ζωή Κελέση
  • Φωτογραφίες:  Kostas Ypsilos

Παίζουν οι ηθοποιοί : Περικλής Μουστάκης, Δώρα Στυλιανέση, Ελένη Καστανιώτη, Γιώργος Σώλος

Πληροφορίες

  • Από 19/2/2026
  • Θέατρο Φούρνος | Μαυρομιχάλη 168 Αθήνα 11472 | τηλ. 210 6460748
  • Ημέρες παραστάσεων: Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00

Προπώληση εισιτηρίων more.com ΕΔΩ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kim_ju_ae_1
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Η 13χρονη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι και επίσημα η διάδοχός του

upertameio1
ADVERTORIAL

Ο Μετασχηματισμός των θυγατρικών στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου

elafonios_thalamigos
ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Θαλαμηγός διαλύθηκε στα βράχια, ψαράδες έσωσαν τους επιβαίνοντες (video)

kikloma tsigar apoutin 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Στη φυλακή οι δύο φερόμενοι «εγκέφαλοι», «Πούτιν» και «Πρόεδρος» και άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι

pavlos_marinakis_new
MEDIA

Παύλος Μαρινάκης: Το ραδιόφωνο «αιχμή δόρατος» κατά της παραπληροφόρησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 14:19
kim_ju_ae_1
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Η 13χρονη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι και επίσημα η διάδοχός του

upertameio1
ADVERTORIAL

Ο Μετασχηματισμός των θυγατρικών στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου

elafonios_thalamigos
ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Θαλαμηγός διαλύθηκε στα βράχια, ψαράδες έσωσαν τους επιβαίνοντες (video)

1 / 3