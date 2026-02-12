search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:43
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

12.02.2026 11:12

Το compact crossover που σου γλιτώνει 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

Dacia-Sandero-Stepway-2

Η κατηγορία των compact crossover έχει αποκτήσει ξεχωριστή δυναμική στην Ελλάδα, κυρίως γιατί απαντά σε πραγματικές ανάγκες. Ο οδηγός θέλει αυξημένη απόσταση από το έδαφος, ευελιξία πόλης, χαμηλό κόστος χρήσης και τιμή αγοράς που να παραμένει προσγειωμένη. Όταν σε αυτά προστεθεί και τεχνολογία διπλού καυσίμου, τότε το πακέτο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ουσία.

Σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται το Dacia Sandero Stepway Eco-G 120, μια έκδοση που δίνει έμφαση στην καθημερινή οικονομία χωρίς να χάνει τον crossover χαρακτήρα της, με τιμή εκκίνησης από 18.900 ευρώ. Παράλληλα, διατίθεται και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στην αστική μετακίνηση.

Το Stepway διαφοροποιείται αισθητά από το απλό Sandero, όχι μόνο οπτικά αλλά και λειτουργικά. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος και οι ράγες οροφής δημιουργούν ένα σύνολο πιο ανθεκτικό στις ελληνικές συνθήκες δρόμου. Η πιο ψηλή θέση οδήγησης βελτιώνει την ορατότητα, ενώ οι compact διαστάσεις διατηρούν την ευελιξία μέσα στην πόλη. Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να κινηθεί καθημερινά χωρίς άγχος, αλλά και να βγει εκτός ασφάλτου όταν χρειαστεί.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr



