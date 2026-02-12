search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:35
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 11:00

Το Top 5 των SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα – Λίστα 2026

12.02.2026 11:00
Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-2

Η ελληνική αγορά συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς SUV, με τα B και C segment να τραβούν το μεγαλύτερο βάρος των ταξινομήσεων.

Το ενδιαφέρον για το 2026 είναι πως η κορυφή δεν ανήκει αποκλειστικά σε «παραδοσιακούς» παίκτες, αλλά διαμορφώνεται από ένα μείγμα value-for-money προτάσεων, υβριδικής τεχνολογίας και ισχυρών εταιρικών καναλιών. Η παρακάτω λίστα αφορά αποκλειστικά τις πωλήσεις Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνοντας το εμπορικό ξεκίνημα της χρονιάς. Από το No5 έως την κορυφή, η φετινή πεντάδα έχει ξεκάθαρο αποτύπωμα αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

Η Skoda θα παρουσιάσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026 το ηλεκτρικό Epiq (photos/video)

Ιαπωνικό υβριδικό C-SUV με 10 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 21.990 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
extensions-new
ΥΓΕΙΑ

Eπικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών – Νέα μελέτη δείχνει συσχέτιση με καρκίνο και ορμονικές διαταραχές

MERKEL NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκελα Μέρκελ: «Να επιστρέψω στην πολιτική; Αυτό αποκλείεται»

kerameos_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ

Dacia-Sandero-Stepway-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το compact crossover που σου γλιτώνει 35 ευρώ σε κάθε γέμισμα – Τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

vidali-new
LIFESTYLE

Μαίρη Βιδάλη: «Γινόμουν φίλη με τις συζύγους συνεργατών μου για να αποφεύγω τη σεξουαλική παρενόχληση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 11:35
extensions-new
ΥΓΕΙΑ

Eπικίνδυνες χημικές ουσίες σε extensions μαλλιών – Νέα μελέτη δείχνει συσχέτιση με καρκίνο και ορμονικές διαταραχές

MERKEL NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Άνγκελα Μέρκελ: «Να επιστρέψω στην πολιτική; Αυτό αποκλείεται»

kerameos_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νομοσχέδιο για τις ΣΣΕ: Εντάσεις στη Βουλή στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου – Κωνσταντοπούλου: Να μη μιλάνε οι κηφήνες της ΝΔ

1 / 3