Το Top 5 των SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα – Λίστα 2026

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ελληνική αγορά συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς SUV, με τα B και C segment να τραβούν το μεγαλύτερο βάρος των ταξινομήσεων.
Το ενδιαφέρον για το 2026 είναι πως η κορυφή δεν ανήκει αποκλειστικά σε «παραδοσιακούς» παίκτες, αλλά διαμορφώνεται από ένα μείγμα value-for-money προτάσεων, υβριδικής τεχνολογίας και ισχυρών εταιρικών καναλιών. Η παρακάτω λίστα αφορά αποκλειστικά τις πωλήσεις Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνοντας το εμπορικό ξεκίνημα της χρονιάς. Από το No5 έως την κορυφή, η φετινή πεντάδα έχει ξεκάθαρο αποτύπωμα αγοράς.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;
Η Skoda θα παρουσιάσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026 το ηλεκτρικό Epiq (photos/video)
Ιαπωνικό υβριδικό C-SUV με 10 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 21.990 ευρώ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.