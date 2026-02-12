Το Top 5 των SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα – Λίστα 2026

Η ελληνική αγορά συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς SUV, με τα B και C segment να τραβούν το μεγαλύτερο βάρος των ταξινομήσεων.

Το ενδιαφέρον για το 2026 είναι πως η κορυφή δεν ανήκει αποκλειστικά σε «παραδοσιακούς» παίκτες, αλλά διαμορφώνεται από ένα μείγμα value-for-money προτάσεων, υβριδικής τεχνολογίας και ισχυρών εταιρικών καναλιών. Η παρακάτω λίστα αφορά αποκλειστικά τις πωλήσεις Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνοντας το εμπορικό ξεκίνημα της χρονιάς. Από το No5 έως την κορυφή, η φετινή πεντάδα έχει ξεκάθαρο αποτύπωμα αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

Η Skoda θα παρουσιάσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026 το ηλεκτρικό Epiq (photos/video)

Ιαπωνικό υβριδικό C-SUV με 10 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 21.990 ευρώ