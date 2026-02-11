search
11.02.2026 14:30

Ιαπωνικό υβριδικό C-SUV με 10 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 21.990 ευρώ

11.02.2026 14:30
Σε μια αγορά όπου το υβριδικό έχει εξελιχθεί από εναλλακτική λύση σε βασικό ζητούμενο για τον οικογενειάρχη οδηγό, η Suzuki έρχεται να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση στην κατηγορία των C-SUV.

Το Suzuki S-Cross αποτελεί τον βασικό εκπρόσωπο της μάρκας στην κατηγορία και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα που μπορεί να βρει σήμερα κανείς σε ιαπωνικό υβριδικό C-SUV. Με τιμή εκκίνησης από 21.990 ευρώ, τοποθετείται με σαφή εμπορική στόχευση, συνδυάζοντας τεχνολογία, χώρους και κυρίως ένα από τα πιο ισχυρά after-sales χαρτιά της αγοράς: εγγύηση έως 10 χρόνια.

Το ανανεωμένο Suzuki S-Cross έχει απομακρυνθεί αισθητά από τη σχεδιαστική απλότητα του παρελθόντος. Η εμπρός μάσκα είναι πλέον πιο επιβλητική, με έντονη χρωμιωμένη επιφάνεια και φωτιστικά σώματα LED που δίνουν σύγχρονη ταυτότητα. Οι αναλογίες του αμαξώματος παραμένουν ισορροπημένες, με έντονους θόλους και αυξημένη απόσταση από το έδαφος που ενισχύουν τον SUV χαρακτήρα χωρίς υπερβολές. Δεν προσπαθεί να γίνει κουπέ ούτε να δείξει πιο σπορ απ’ όσο είναι. Παραμένει πιστό στον οικογενειακό του ρόλο. Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά σώματα ενώνονται οπτικά, δημιουργώντας πιο σύγχρονη εικόνα, ενώ οι προστατευτικές ποδιές τονίζουν τον περιπετειώδη προσανατολισμό.

