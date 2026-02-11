To best-seller SUV της BYD αναβαθμίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία και περισσότερη ισχύ

Η επιθετική επέκταση της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά δεν βασίστηκε μόνο στην τιμή ή στην παραγωγική της δυναμική. Βασίστηκε κυρίως σε προϊόντα που κατάφεραν να «κουμπώσουν» άμεσα με τις ανάγκες του κοινού.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το BYD Atto 3, το ηλεκτρικό οικογενειακό SUV που ουσιαστικά αποτέλεσε τον βασικό πρεσβευτή της μάρκας εκτός Κίνας. Σε πολλές αγορές, το BYD Atto 3 εξελίχθηκε γρήγορα σε best-seller, όχι γιατί εντυπωσίασε με υπερβολές, αλλά γιατί παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πακέτο: σωστή αυτονομία, γεμάτο εξοπλισμό, σύγχρονη τεχνολογία και ανταγωνιστική τοποθέτηση. Τώρα, το μοντέλο περνά στη φάση της ουσιαστικής αναβάθμισης, υιοθετώντας τεχνικές βελτιώσεις που επηρεάζουν την ενεργειακή του απόδοση, τις επιδόσεις αλλά και τη συνολική του αρχιτεκτονική.

Η σημαντικότερη αλλαγή στο αναβαθμισμένο BYD Atto 3 -που προσθέτει στο όνομά του τη λέξη- Evo αφορά τη νέα μπαταρία αυξημένης χωρητικότητας. Η ενεργειακή δεξαμενή μεγαλώνει αισθητά, βελτιώνοντας άμεσα την αυτονομία που πλεον φτάνει τα 510 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και –κυρίως– την καθημερινή πρακτικότητα. Σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, η διαφορά μεταφράζεται σε λιγότερες στάσεις φόρτισης μέσα στην εβδομάδα και μεγαλύτερη ευκολία σε μικτές διαδρομές πόλης και περιφέρειας. Το BYD Atto 3 Evo γίνεται έτσι πιο φιλικό στη συμβίωση, ειδικά για οικογενειακή χρήση όπου το πρόγραμμα μετακινήσεων είναι πιο απαιτητικό. Η νέα μπαταρία δεν διαφοροποιείται μόνο σε χωρητικότητα αλλά και σε τεχνολογία διαχείρισης. Η θερμική σταθερότητα είναι βελτιωμένη, επιτρέποντας στο σύστημα να διατηρεί υψηλή απόδοση ακόμη και σε έντονη καταπόνηση ή ακραίες θερμοκρασίες.

