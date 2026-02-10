Υψηλότερα είναι τα ασφάλιστρα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη σε σχέση με τα συμβατικά, σχεδόν ίδια είναι στην Ελλάδα

Σχεδόν τα μισά ασφάλιστρα για τα ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα ασφάλιστρα αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ στην Ελλάδα οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όπως τα συμβατικά.

Μελέτη της γερμανικής πύλης Verivox η οποία βασίστηκε σε δεδομένα και στοιχεία ευρωπαϊκών εταιρειών (περισσότερα από 400 ασφαλιστήρια συμβόλαια από περίπου 70 ασφαλιστικές εταιρείες) δείχνει ότι σχεδόν τα μισά από όλα τα τιμολόγια πλήρους κάλυψης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πλέον ακριβότερα από ότι για τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Οι αναλυτές του κλάδου λένε ότι η αύξηση του κόστους ασφάλισης έχει να κάνει με το υψηλότερο κόστος επισκευής και αντικατάστασης (ιδίως για τις μπαταρίες), των περιορισμένων ιστορικών δεδομένων (που σημαίνει ότι πολλές ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθούν να τιμολογούν με προσοχή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια) και των υψηλότερων τιμών αγοράς (οι οποίες αυξάνουν την ασφαλισμένη αξία και το σχετικό κόστος κάλυψης).

Η Verivox σημειώνει ότι ενώ ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθούν να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές, η εποχή κατά την οποία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούσαν να έχουν φθηνότερα ασφάλιστρα έχει τελειώσει. Η εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Morningstar DBRS, για παράδειγμα, έχει επίσης σημειώσει ότι τα ασφάλιστρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι συχνά υψηλότερα σε σχέση με τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης. Αυτή η αύξηση στο μέλλον μπορεί να μειωθεί καθώς αυξάνεται η εμπειρία των αποζημιώσεων. Μια βασική αιτία για αυτό το κενό είναι το υψηλότερο κόστος επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων ηλεκτρικών οχημάτων. Ετσι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν βάσιμους λόγους να διατηρούν τα ασφάλιστρα υψηλότερα.

Στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές εταιρείες ασφαλίζουν κανονικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα ασφάλιστρα στις περισσότερες φορές είναι σχεδόν παρόμοια με τα αντίστοιχα ασφάλιστρα των συμβατικών αυτοκινήτων. Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το κόστος των ασφαλίστρων εξαρτάται από την αντικειμενική αξία του αυτοκινήτου, την ηλικία, την οδηγική εμπειρία (οι νέοι οδηγοί έχουν αυξημένα ασφάλιστρα) και την περιοχή κατοικίας του οδηγού.

