Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο: Οι πέντε πιο αξιόπιστες μάρκες για το 2026

Έρευνα με 380.000 αναφορές οδηγών δείχνει τις 5 πιο αξιόπιστες μάρκες για μεταχειρισμένα 5–10 ετών το 2026.
Η αξιοπιστία είναι από τα λίγα πράγματα που σε «χρεώνουν» ή σε «γλιτώνουν» χρήματα χωρίς προειδοποίηση όταν ψάχνεις μεταχειρισμένο. Και ειδικά στα αυτοκίνητα 5 έως 10 ετών, οι διαφορές μεταξύ μαρκών δεν είναι θεωρητικές. Μεταφράζονται σε επισκέψεις συνεργείου, χρόνο εκτός δρόμου και λογαριασμούς που μπορεί να ξεφύγουν.
Μια έρευνα που βασίζεται σε πάνω από 380.000 αναφορές καταναλωτών κατέληξε στις πιο αξιόπιστες μάρκες μεταχειρισμένων για το 2026, με βαθμολογία «προβλεπόμενης αξιοπιστίας» (predicted reliability) σε κλίμακα 1–100, από 20 βασικούς τομείς/κατηγορίες πιθανών προβλημάτων. Τα μεταχειρισμένα στην ανάλυση αφορούν οχήματα 5–10 ετών που ήδη έχουν οι ιδιοκτήτες τους.
Η μεθοδολογία, όπως περιγράφεται στην πηγή, συνοψίζεται σε τρία σημεία:
Αυτό έχει σημασία, γιατί ένα αυτοκίνητο 7ετίας δεν κρίνεται μόνο από το αν «βγήκε καλό» ως μοντέλο, αλλά και από το πώς γερνάει η μάρκα συνολικά σε βάθος χρόνου.
Με βάση τη λίστα αξιοπιστίας μεταχειρισμένων για το 2026, οι πρώτες πέντε μάρκες είναι:
Δύο πράγματα ξεχωρίζουν αμέσως:
Η βαθμολογία δεν είναι «εγγύηση» ότι ένα μεταχειρισμένο δεν θα βγάλει ποτέ πρόβλημα. Είναι, όμως, ένας τρόπος να εκτιμηθεί η πιθανότητα και η συχνότητα προβλημάτων σε βάθος χρόνου.
Για τον αγοραστή μεταχειρισμένου, αυτό λειτουργεί σαν φίλτρο: πριν καν μπεις σε λεπτομέρειες μοντέλων, χιλιομέτρων και ιστορικού συντήρησης, ξέρεις ποιες μάρκες έχουν πιο «ήσυχο» αποτύπωμα.
Η έρευνα σημειώνει ότι η Lexus ως premium μάρκα του ομίλου Toyota εμφανίζει πολύ υψηλή αξιοπιστία και στα μεταχειρισμένα. Στην πράξη, αυτό συνήθως σημαίνει ότι ένα σωστά συντηρημένο μοντέλο 5–10 ετών έχει αυξημένες πιθανότητες να σε πάει «ήρεμα» για αρκετά ακόμη χρόνια, με λιγότερα απρόοπτα.
Η πηγή αναφέρει ότι η Mazda κατατάσσεται ψηλότερα για τα παλαιότερα οχήματά της σε σχέση με τα νεότερα, κάτι που αποδίδεται σε αλλαγές διαδικασιών. Αυτό είναι ένα χρήσιμο hint για τον αγοραστή μεταχειρισμένου: αν κοιτάς Mazda, η «ζώνη» 5–10 ετών (που εξετάζει η έρευνα) φαίνεται να έχει θετική εικόνα.
Κλείνουν την πεντάδα με πολύ κοντινές βαθμολογίες. Αυτό συνήθως είναι καλό νέο για κάποιον που θέλει αξιοπιστία, αλλά μπορεί να ψάχνει συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου/τιμή όπου οι Toyota/Lexus δεν «βγαίνουν» εύκολα.
Ακόμη κι αν μια μάρκα είναι κορυφαία, ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορεί να είναι κακή αγορά αν:
Η αξιοπιστία της μάρκας είναι «ο μέσος όρος». Το αυτοκίνητο που θα αγοράσεις είναι η εξαίρεση που πρέπει να ελέγξεις.
Πηγή: autotypos.gr
