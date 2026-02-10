Η Honda αναφέρει μείωση άνω του 60% στα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη σε ετήσια βάση

Η Honda Motor ανακοίνωσε σήμερα ότι τα λειτουργικά κέρδη του τρίτου τριμήνου μειώθηκαν κατά 61,4%, σηματοδοτώντας την τέταρτη συνεχόμενη ετήσια πτώση, καθώς οι εισαγωγικοί δασμοί των ΗΠΑ και η εξασθένηση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα επηρέασαν τα αποτελέσματα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας μετά την Toyota Motor ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη 153,4 δισεκατομμυρίων γιεν (987,07 εκατομμύρια δολάρια) για την περίοδο, χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των 174,5 δισεκατομμυρίων γιεν από εννέα αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG, αναφέρει το Reuters.

Πτώση στα 9μηνα αποτελέσματα της Honda Motor. Υποστηρίζει τα κέρδη του οικονομικού έτους, αυξάνει την πρόβλεψη για τα έσοδα από πωλήσεις.

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Honda Motor ανακοίνωσε χαμηλότερα κέρδη κατά τους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Μαρτίου 2025, με χαμηλά έσοδα από πωλήσεις.

Επιπλέον, η εταιρεία διατήρησε την πρόβλεψη για τα κέρδη ολόκληρου του έτους και αύξησε την πρόβλεψη για τα έσοδα από πωλήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Τα υβριδικά της Volkswagen που… διαλύουν τον ανταγωνισμό – Ασύγκριτη οικονομία καυσίμου

Νέος ΚΟΚ: Η παράβαση που κάνουν συνέχεια οι πεζοί – Το πρόστιμο

KARIDIS MOTORSPORT: Ένας ολοκληρωμένος κόμβος αυτοκίνησης και υπηρεσιών στο Κορωπί