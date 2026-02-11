Η Skoda θα παρουσιάσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026 το ηλεκτρικό Epiq (photos/video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Skoda ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026 το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Epiq, το οποίο αποτελεί κομβικό μοντέλο για τη στρατηγική της μάρκας. Βασισμένο στη νέα εμπροσθοκίνητη πλατφόρμα MEB+, αξιοποιεί τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις για να προσφέρει ευρύχωρο εσωτερικό και έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών στην κατηγορία, με χωρητικότητα 475 λίτρων.
Η ηλεκτρική του αρχιτεκτονική εξασφαλίζει χαμηλό βάρος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα, ενώ η ταχεία φόρτιση DC έως 125 kW επιτρέπει επαναφόρτιση 10- 80% σε περίπου 20 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση.
Ο δυναμικός SUV χαρακτήρας, οι καθαρές γραμμές και η νέα φωτεινή υπογραφή δημιουργούν μια ισχυρή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα, ενώ στο εσωτερικό,η μινιμαλιστική αισθητική, τα βιώσιμα υλικά και οι έξυπνες Simply Clever λύσεις ενισχύουν την αίσθηση ποιότητας και καθημερινής πρακτικότητας.
Η γκάμα του περιλαμβάνει διαφορετικές εκδόσεις μπαταρίας, με τα Epiq 35 και Epiq 40 να αξιοποιούν τεχνολογία LFP για αυξημένη αντοχή και μακροχρόνια αξιοπιστία, ενώ η κορυφαία έκδοση Epiq 55 διαθέτει μπαταρία NMC υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα.
Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα MEB+ και η βελτιστοποιημένη αεροδυναμική συμβάλλουν καθοριστικά στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ενισχύοντας τον πρακτικό και αποδοτικό χαρακτήρα του μοντέλου. Το νέο Skoda Epiq θα σταθεί δίπλα στα Elroq και Enyaq.
