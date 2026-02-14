search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026
ΕΛΛΑΔΑ

14.02.2026 13:02

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

Μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία βίωσε το πρωί του Σαββάτου ένα ζευγάρι, το οποίο επέβαινε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, το όχημα τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες, ωστόσο όπως αναφέρει το agioitheodoroi.com, πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές της δασοπροστασίας Αγίων Θεοδώρων και κατέσβεσαν την φωτιά.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο τμήμα της Εθνικής Οδού διεξήχθη για λίγη ώρα με χαμηλές ταχύτητες υπό την επίβλεψη της Τροχαίας.

