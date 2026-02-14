Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρή 68χρονη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν τρεις άνθρωποι (Video/Photos)

Τραγικό θάνατο βρήκε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, μια 68χρονη στη Λαμία, όταν ξέσπασε φωτιά από άγνωστη αιτία σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της οδού Σατωβριάνδου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, λίγο πριν από τις 5 το πρωί, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος απανθρακωμένη σορός, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανήκει σε 68χρονη γυναίκα που διέμενε στον χώρο.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τριών ατόμων από γειτονικό διαμέρισμα: μιας ηλικιωμένης, μίας μητέρας και της 5χρονης κόρης της, οι οποίες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα, που διέμενε μόνη της, είχε καταγωγή από την Ευρυτανία και εργαζόταν στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ την επόμενη εβδομάδα έβγαινε στη σύνταξη.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

