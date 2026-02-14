search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 13:18
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

14.02.2026 11:01

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρή 68χρονη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν τρεις άνθρωποι (Video/Photos)

14.02.2026 11:01
lamia fwtia

Τραγικό θάνατο βρήκε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, μια 68χρονη στη Λαμία, όταν ξέσπασε φωτιά από άγνωστη αιτία σε διαμέρισμα 4ου ορόφου επί της οδού Σατωβριάνδου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε, λίγο πριν από τις 5 το πρωί, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος απανθρακωμένη σορός, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανήκει σε 68χρονη γυναίκα που διέμενε στον χώρο.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τριών ατόμων από γειτονικό διαμέρισμα: μιας ηλικιωμένης, μίας μητέρας και της 5χρονης κόρης της, οι οποίες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα, που διέμενε μόνη της, είχε καταγωγή από την Ευρυτανία και εργαζόταν στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ την επόμενη εβδομάδα έβγαινε στη σύνταξη.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

Διαβάστε επίσης:

Καταργούνται και σήμερα δρομολόγια του Οδοντωτού – Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Επιχείρηση «Άρτεμις»: Τέσσερις συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου – Συντονισμένη επιχείρηση σε Σάμο, Χανιά, Λάρισα και Ορεστιάδα

Ο Χάρης Ρώμας στο topontiki.gr: Η «Ιθάκη» έβγαλε λεφτά, έξυπνος έμπορος ο Τσίπρας – Ας πουν ότι είμαι σημαιοφόρος του Μητσοτάκη! (Video)

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (Video)

nikos-androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο αλγόριθμος του ΠΑΣΟΚ, η Φιλοθέη και ο… Λοβέρδος

ert-eurovision
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Tελικό την Κυριακή

lesvos_main
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κεντροαριστερή σύναξη στη Μυτιλήνη

christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

