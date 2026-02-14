search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

14.02.2026 10:31

AI-Driven Yield Management: Η μάχη της «έξυπνης» τιμολόγησης στον ελληνικό τουρισμό

Στη νέα τουριστική πραγματικότητα του 2026, η παραδοσιακή «στατική» τιμολόγηση των δωματίων αποτελεί παρελθόν. Τη θέση της έχει πάρει ένας αόρατος, αλλά πανίσχυρος παίκτης: η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Η μάχη για την αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων δίνεται πλέον στα πεδία του Dynamic Pricing και του Yield Management, με τους αλγορίθμους να καθορίζουν τις τιμές σε πραγματικό χρόνο.

Η Ψηφιακή Μεταμόρφωση των Εσόδων

Το 2026, το Yield Management δεν αφορά μόνο την κάλυψη των κενών δωματίων, αλλά τη μεγιστοποίηση του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR). Τα συστήματα AI αναλύουν δισεκατομμύρια δεδομένα το δευτερόλεπτο: από τις τιμές των ανταγωνιστών και τις πτήσεις προς την Ελλάδα, μέχρι τις καιρικές συνθήκες, τις τοπικές εκδηλώσεις, ακόμα και την καταναλωτική συμπεριφορά στα social media.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές του κλάδου, η εφαρμογή τέτοιων «έξυπνων» συστημάτων μπορεί να επιφέρει:

  • Αύξηση Εσόδων: Βελτίωση του κύκλου εργασιών κατά 15% έως 25% ετησίως.
  • Βελτιστοποίηση Πληρότητας: Αύξηση της πληρότητας σε περιόδους χαμηλής ζήτησης έως και 12%.

Η Πρόκληση για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το μεγάλο στοίχημα για την ελληνική οικονομία είναι η ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του κλάδου. Με τη βοήθεια των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, χιλιάδες μικρά ξενοδοχεία και καταλύματα αποκτούν πλέον πρόσβαση σε πλατφόρμες που άλλοτε ήταν προνόμιο μόνο των διεθνών κολοσσών.

Ωστόσο, η «έξυπνη» τιμολόγηση φέρνει και προκλήσεις. Η αγορά εργασίας αναζητά πλέον Revenue Managers με δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων, μια ειδικότητα που παρουσιάζει έλλειψη στην ελληνική αγορά, πιέζοντας τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην επανεκπαίδευση του προσωπικού τους.

Ο Καταναλωτής στο Επίκεντρο

Από την πλευρά του ταξιδιώτη, η τάση αυτή δημιουργεί μια νέα κουλτούρα «κυνηγιού ευκαιριών». Οι τιμές μπορεί να αλλάζουν πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα, ευνοώντας όσους χρησιμοποιούν εργαλεία σύγκρισης τιμών βασισμένα επίσης σε AI.

Έτσι πλεον , η μάχη της τιμολόγησης το 2026 δεν θα κρίνεται πλέον στο ποιος προσφέρει το φθηνότερο προϊόν, αλλά στο ποιος μπορεί να προσφέρει την ορθή τιμή, στον ορθό πελάτη, την ορθή στιγμή. Για την Ελλάδα, η επιτυχής υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών είναι ο μόνος δρόμος για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος απέναντι σε αναδυόμενες αγορές της Μεσογείου.

