Στο «μικροσκόπιο» η αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2026

Η διαδικασία καθορισμού του νέου κατώτατου μισθού για το 2026 βρίσκεται στην τελική της ευθεία, με την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους να αναζητούν τη «χρυσή τομή» ανάμεσα στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και τις αντοχές της πραγματικής οικονομίας.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η νέα αύξηση θα κυμανθεί κοντά στο 4% – 5,5%, οδηγώντας τις βασικές αποδοχές από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα, στην περιοχή των 915 – 930 ευρώ.

Οι Προτάσεις των Κοινωνικών Εταίρων

Η διαβούλευση αναδεικνύει, για άλλη μια χρονιά, διαφορετικές αφετηρίες:

ΓΣΕΕ: Η Συνομοσπονδία των εργαζομένων προτείνει πιο γενναία αυξηση στο κατώτατο μισθό ο οποίος επισημάνει ότι πρέπει να είναι στα 1.052 ευρώ μεικτά για το 2026 (60% του διάμεσου μισθού). Μάλιστα ξεκαθαρίζει πως ορίζει το κοινωνικά αναγκαίο σημείο αναφοράς του κατώτατου μισθού αξιοπρεπούς διαβίωσης και ότι το ποσοστό με βάση το οποίο ο τρέχων κατώτατος μισθός θα προσαρμοζόταν σε αυτό το επίπεδο θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης. Στόχος επισημαίνει πρέπει να είναι η πλήρη κάλυψη των απωλειών από τον πληθωρισμό και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η Συνομοσπονδία των εργαζομένων προτείνει πιο γενναία αυξηση στο κατώτατο μισθό ο οποίος επισημάνει ότι πρέπει να είναι στα 1.052 ευρώ μεικτά για το 2026 (60% του διάμεσου μισθού). Μάλιστα ξεκαθαρίζει πως ορίζει το κοινωνικά αναγκαίο σημείο αναφοράς του κατώτατου μισθού αξιοπρεπούς διαβίωσης και ότι το ποσοστό με βάση το οποίο ο τρέχων κατώτατος μισθός θα προσαρμοζόταν σε αυτό το επίπεδο θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης. Στόχος επισημαίνει πρέπει να είναι η πλήρη κάλυψη των απωλειών από τον πληθωρισμό και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εργοδοτικοί Φορείς (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ): Εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι, προτείνοντας αυξήσεις που συμβαδίζουν με την άνοδο της παραγωγικότητας. Η κοινή συνισταμένη των προτάσεων των εργοδοτών τοποθετείται γύρω στο 3% – 4%, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο αύξησης του λειτουργικού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Ρόλος των Επιστημονικών Φορέων

Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία παίζουν οι εκθέσεις από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, το ΙΟΒΕ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΚΕΠΕ. Οι επιστημονικοί φορείς αναλύουν δείκτες όπως ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, η ανταγωνιστικότητα και η ανεργία. Για το 2026, οι εκτιμήσεις τους υπογραμμίζουν ότι η οικονομία μπορεί να απορροφήσει μια αύξηση της τάξεως του 4% χωρίς να προκληθούν πληθωριστικές πιέσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ το 2027.

Ειδικότερα το ΚΕΠΕ τοποθετεί το εύρος λίγο ψηλότερα, μεταξύ 3,5% και 5%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε σχετικά υψηλό επίπεδο σε σχέση με τον διάμεσο μισθό και ότι αυξήσεις πάνω από το 4% ενδέχεται να επιβαρύνουν το μοναδιαίο κόστος εργασίας, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Εικόνα

Η Ελλάδα δεν κινείται μεμονωμένα. Το 2026, πολλές ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε σημαντικές αναπροσαρμογές, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς».

Η Γερμανία έχει ήδη ανεβάσει τον ωριαίο μισθό στα 13,90€ (περίπου 2.343€/μήνα).

έχει ήδη ανεβάσει τον ωριαίο μισθό στα 13,90€ (περίπου 2.343€/μήνα). Στην Πορτογαλία και την Ισπανία , οι αυξήσεις συνεχίζονται με ρυθμούς 4-5%, με τον κατώτατο μισθό στην Πορτογαλία να ξεπερνά πλέον τα 1.070€ (σε 12μηνη βάση).

και την , οι αυξήσεις συνεχίζονται με ρυθμούς 4-5%, με τον κατώτατο μισθό στην Πορτογαλία να ξεπερνά πλέον τα 1.070€ (σε 12μηνη βάση). Στην Πολωνία και τη Λιθουανία, οι αυξήσεις παραμένουν δυναμικές, ξεπερνώντας το 10% ετησίως τα τελευταία χρόνια.

Η τελική απόφαση της Υπουργού Εργασίας, η οποία αναμένεται τον Μάρτιο, θα αποτελέσει το «βαρόμετρο» για την κοινωνική συνοχή το 2026. Με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα να επιμένει, η αύξηση του 4% θεωρείται το ελάχιστο δυνατό βήμα για τη στήριξη των νοικοκυριών.

Διαβάστε επίσης:

Στουρνάρας για Τράπεζα Αττικής: «Όταν αρνήθηκα τη διοίκηση που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε το ΣΔΟΕ στη γυναίκα μου»

Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ κύκλωμα με 380 εταιρείες-φαντάσματα και χρέη 43 εκατ.

«Αλμυρή» Τσικνοπέμπτη: Με «καπέλο» 50% σε σχέση με πέρσι οι τιμές και στο σπίτι και στην ταβέρνα