Στο «μικροσκόπιο» η αύξηση του κατώτατου μισθού για το 2026

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η διαδικασία καθορισμού του νέου κατώτατου μισθού για το 2026 βρίσκεται στην τελική της ευθεία, με την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους να αναζητούν τη «χρυσή τομή» ανάμεσα στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και τις αντοχές της πραγματικής οικονομίας.
Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η νέα αύξηση θα κυμανθεί κοντά στο 4% – 5,5%, οδηγώντας τις βασικές αποδοχές από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα, στην περιοχή των 915 – 930 ευρώ.
Η διαβούλευση αναδεικνύει, για άλλη μια χρονιά, διαφορετικές αφετηρίες:
Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία παίζουν οι εκθέσεις από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, το ΙΟΒΕ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΚΕΠΕ. Οι επιστημονικοί φορείς αναλύουν δείκτες όπως ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, η ανταγωνιστικότητα και η ανεργία. Για το 2026, οι εκτιμήσεις τους υπογραμμίζουν ότι η οικονομία μπορεί να απορροφήσει μια αύξηση της τάξεως του 4% χωρίς να προκληθούν πληθωριστικές πιέσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ το 2027.
Ειδικότερα το ΚΕΠΕ τοποθετεί το εύρος λίγο ψηλότερα, μεταξύ 3,5% και 5%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε σχετικά υψηλό επίπεδο σε σχέση με τον διάμεσο μισθό και ότι αυξήσεις πάνω από το 4% ενδέχεται να επιβαρύνουν το μοναδιαίο κόστος εργασίας, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις.
Η Ελλάδα δεν κινείται μεμονωμένα. Το 2026, πολλές ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε σημαντικές αναπροσαρμογές, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς».
Η τελική απόφαση της Υπουργού Εργασίας, η οποία αναμένεται τον Μάρτιο, θα αποτελέσει το «βαρόμετρο» για την κοινωνική συνοχή το 2026. Με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα να επιμένει, η αύξηση του 4% θεωρείται το ελάχιστο δυνατό βήμα για τη στήριξη των νοικοκυριών.
Διαβάστε επίσης:
Στουρνάρας για Τράπεζα Αττικής: «Όταν αρνήθηκα τη διοίκηση που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε το ΣΔΟΕ στη γυναίκα μου»
Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ κύκλωμα με 380 εταιρείες-φαντάσματα και χρέη 43 εκατ.
«Αλμυρή» Τσικνοπέμπτη: Με «καπέλο» 50% σε σχέση με πέρσι οι τιμές και στο σπίτι και στην ταβέρνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.