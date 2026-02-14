search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 16:40
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 15:38

«Αλμυρό» το σαρακοστιανό τραπέζι: Ανατιμήσεις έως 15% σε ψάρια και θαλασσινά

14.02.2026 15:38
sarakostiana new

«Αλμυρό» είναι και φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι, με τις τιμές σε θράψαλα, χταπόδι και καλαμάρια να καταγράφουν αύξηση σε σχέση με πέρσι.

Οκτώ ημέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα, οι καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα αγοράς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ελλείψεις που παρατηρούνται τελευταία σε ιχθυοαποθέματα αναμένεται να επηρεάσουν και τις τιμές σε αρκετά είδη ψαριών. Ενδεικτικά, το χταπόδι φέτος φτάνει στα 20 ευρώ, οι σουπιές και οι καραβίδες στα 16 ευρώ, οι γαρίδες και τα θράψαλα στα 10 ευρώ.

Σταθερές σε σχέση παραμένουν οι τιμές στον χαλβά και σε άλλα σαρακοστιανά εδέσματα, με τους καταναλωτές ωστόσο να παραμένουν συγκρατημένοι στις αγορές τους.

Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες και όσο πλησιάζει η Καθαρά Δευτέρα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Άγιος Βαλεντίνος «ζεσταίνει» την αγορά: Οι αγορές, οι κρατήσεις και οι online πωλήσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τις δηλώσεις – Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία

“Glowmads” & Longevity Tourism: Ο νέος χρυσός των 5 τρισ. δολαρίων για την Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia-1121
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Χειροπέδες και σε 30χρονο οδηγό μηχανής που πήγαινε με 152 χλμ/ώρα

KAKOKERIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των επικίνδυνων φαινομένων – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

VIOLANDA_APOKAIDIA
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

ste sumboulio epikrateias
ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Τελεσίδικη απόρριψη της προσφυγής της ΑΔΕΔΥ για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Francesca Albanese
ΚΟΣΜΟΣ

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Πάνω από 100 προσωπικότητες του πολιτισμού στηρίζουν την εισηγήτρια του ΟΗΕ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 16:40
astynomia-1121
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Χειροπέδες και σε 30χρονο οδηγό μηχανής που πήγαινε με 152 χλμ/ώρα

KAKOKERIA
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός ενόψει των επικίνδυνων φαινομένων – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

VIOLANDA_APOKAIDIA
ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

1 / 3