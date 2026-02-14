«Αλμυρό» το σαρακοστιανό τραπέζι: Ανατιμήσεις έως 15% σε ψάρια και θαλασσινά

«Αλμυρό» είναι και φέτος το σαρακοστιανό τραπέζι, με τις τιμές σε θράψαλα, χταπόδι και καλαμάρια να καταγράφουν αύξηση σε σχέση με πέρσι.

Οκτώ ημέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα, οι καταναλωτές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα αγοράς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ελλείψεις που παρατηρούνται τελευταία σε ιχθυοαποθέματα αναμένεται να επηρεάσουν και τις τιμές σε αρκετά είδη ψαριών. Ενδεικτικά, το χταπόδι φέτος φτάνει στα 20 ευρώ, οι σουπιές και οι καραβίδες στα 16 ευρώ, οι γαρίδες και τα θράψαλα στα 10 ευρώ.

Σταθερές σε σχέση παραμένουν οι τιμές στον χαλβά και σε άλλα σαρακοστιανά εδέσματα, με τους καταναλωτές ωστόσο να παραμένουν συγκρατημένοι στις αγορές τους.

Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες και όσο πλησιάζει η Καθαρά Δευτέρα.

