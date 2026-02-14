Βόλος-Άρης 1-1: «Όρθιος» λόγω Αθανασιάδη στο Πανθεσσαλικό

Όπως και πριν μερικές ημέρες, έτσι και σήμερα (14/2) στο Πανθεσσαλικό, ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν αυτός που χάρισε στον Άρη το βαθμό της ισοπαλίας.

Το 0-0 με τον ΠΑΟΚ διαδέχθηκε το 1-1 με τον Βόλο, σε αναμέτρηση για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Γιάννης Κάργας (25’) με αυτογκόλ έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ σε ένα μετριότατο πρώτο μέρος, αλλά το δεύτερο ήταν εντελώς διαφορετικό.

Με πέναλτι ο Χουάνπι (53’) ισοφάρισε για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου – στην επανεμφάνισή του στον πάγκο του Βόλου – ενώ πέντε λεπτά μετά αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες ο Μάρτιν Χόνγκλα. Το δοκάρι στην προσπάθεια του Λάζαρου Λάμπρου (83’) κι οι επεμβάσεις του Αθανασιάδη στις καθυστερήσεις, κράτησαν το σκορ στα επίπεδα του 1-1.

Οι δυο ομάδες ήταν πολύ προσεκτικές στο ξεκίνημα του αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό πως η μοναδική καλή στιγμή στο πρώτο 20λεπτο ήρθε από λάθος. Ο Μάρτιν Φρίντεκ δεν έδιωξε σωστά, η μπάλα έφτασε στον Χουάνπι (9’) που σούταρε, αλλά ο Γιώργος Αθανασιάδης είχε καλή θέση για να μπλοκάρει. Από λάθος, άλλωστε, προέκυψε και το 0-1.

Ο Ντούντου Ροντρίγκες έφυγε στην αντεπίθεση από τα αριστερά, έκανε το παράλληλο γύρισμα στοχεύοντας στον Φρέντρικ Γένσεν, με τον Κάργα στην προσπάθειά του να απομακρύνει να στέλνει την μπάλα στο αριστερό «παραθυράκι» της εστίας του εμβρόντητου Μάριου Σιαμπάνη. Το 0-1 στο 25’ έμεινε ως το φινάλε του πρώτου μέρους, το οποίο δεν είχε να προσφέρει κάτι άλλο.

Ίσως, γι’ αυτό και ο Χιμένεθ προχώρησε σε τριπλή αλλαγή – παρά το ότι η ομάδα του ήταν μπροστά στο σκορ – με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ισπανός όχι μόνο δεν δικαιώθηκε, αλλά είδε και την ομάδα του να δέχεται την ισοφάριση.

Ο δραστήριος Ναμπίλ Μακνί έκανε την ενέργεια από τα αριστερά και σέντραρε, με την μπάλα να βρίσκει στο χέρι του Νόα Σούντμπεργκ. Πέναλτι που επιβεβαιώθηκε κι από το VAR (Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Παναγιώτης Κουκουλάς), με τον Χουάνπι να ισοφαρίζει παρά την προσπάθεια του Αθανασιάδη σε 1-1 στο 53’.

Τα πράγματα για τους Θεσσαλονικείς έγιναν ακόμη χειρότερα. Μέσα σε πέντε λεπτά ο Χόνγκλα (54’ και 58’) αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες κι αποβλήθηκε, με τον Βόλο να αποκτά αριθμητικό πλεονέκτημα.

Θα μπορούσε να αποκτήσει και προβάδισμα στο σκορ άμεσα, αλλά το σουτ του Τζόκα (60’) μέσα από την περιοχή δε βρήκε στόχο. Το σκηνικό επαναλήφθηκε και στο 72’, αλλά η κατάληψη ήταν η ίδια.

Ο Ζαν Κάρλος Ουρτάδο (76’) ήταν ο επόμενος που προσπάθησε να σκοράρει, ωστόσο το πλασέ στην κίνηση του Βενεζουελάνου επιθετικού δε βρήκε στόχο, με τους Θεσσαλούς να πιέζουν αλλά να μην έχουν ιδέες. Η πιο κλασική φάση ήρθε στο 83’, με τον Λάζαρο Λάμπρου να ελίσσεται από τα αριστερά και να σουτάρει, αλλά η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη και πέρασε έξω.

Ο πρώην τερματοφύλακας – μεταξύ άλλων – της ΑΕΚ και της Σέριφ Τίρασπολ, πραγματοποίησε δύο σωτήριες επεμβάσεις στις καθυστερήσεις, κρατώντας το βαθμό για τον Άρη. Κι αν αυτή στο μακρινό σουτ του Χόρτουρ Χέρμανσον (90’+2’) την έκανε ο ίδιος να φανεί δύσκολη, εκείνη στο πλασέ του Ματίας Γκονζάλες από το ύψος του πέναλτι, ήταν εξαιρετική κι ενστικτώδης.

Με το 1-1, ο Βόλος έβαλε φρένο στο σερί των πέντε ηττών, ανεβαίνοντας στους 26 βαθμούς και την έβδομη θέση, μια θέση κι έναν βαθμό πιο κάτω από τον Άρη που, τουλάχιστον, κατάφερε να πάρει το «Χ» με παίκτη λιγότερο, έχοντας πια τρεις ισοπαλίες στην τελευταία τετράδα αγώνων.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Χέρμανσον, Ουρτάδο, Τζόκα – Χόνγκλα, Σούντμπεργκ.

Κόκκινες: Χόνγκλα (58’).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (72’ Αμπάντα), Κόμπα (46’ Μπουζούκης), Γρόσδης, Τζόκα (90’+1’ Μύγας), Λάμπρου, Χουάνπι (73’ Γκονζάλες), Μακνί (60’ Ουρτάδο).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ (46’ Γκαρέ), Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γένσεν (77’ Καντεβέρε), Πέρεθ (46’ Δώνης), Ντούντου (46’ Αλφαρέλα), Κουαμέ (60’ Ρόουζ).

