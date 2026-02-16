search
16.02.2026 14:47

Η φάση των Knockout Play-offs του UEFA Champions League ξεκινά στην COSMOTE TV

16.02.2026 14:47
osfp_leverkouzen

Η φάση των Knockout Play-offs του UEFA Champions League, από την οποία θα προκύψουν οι 8 ομάδες που θα περάσουν στους «16», ξεκινά το διήμερο 17-18/2 στην COSMOTE TV.

Την Τετάρτη 18/2, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), με στόχο να πάρει και πάλι τη νίκη κόντρα στους Γερμανούς, όπως συνέβη και στην 7η αγωνιστική της League Phase, όταν επικράτησε με 2-0.

Από το πρόγραμμα της Τρίτης 17/2, ξεχωρίζει η αναμέτρηση Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), με τις δύο ομάδες να βρίσκονται αντιμέτωπες ξανά, έπειτα από τη συναρπαστική νίκη των Πορτογάλων στην 8η αγωνιστική με 4-2.

Την Τρίτη 17/2 τα κανάλια COSMOTE SPORT θα μεταδώσουν και τα ματς Γαλατάσαραϊ-Γιουβέντους (19:45, COSMOTE SPORT 2HD), Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START) και Ντόρτμουντ-Αταλάντα (22:00, COSMOTE SPORT 5HD). Την Τετάρτη 18/2 εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, θα διεξαχθούν και οι αγώνες Κάραμπαγκ-Νιούκαστλ (19:45, COSMOTE SPORT 3HD), Μπόντο Γκλιμτ-Ίντερ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START) και Κλαμπ Μπριζ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 5HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών το διήμερο της αγωνιστικής δράσης, πριν και μετά τη λήξη των ματς (19.00 & 00.05, COSMOTE SPORT 1HD), με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ανάλυση των αναμετρήσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό», με τον Μιχάλη Τσόχο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής (COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (Knockout Phase Play-offs, 1η Αγωνιστική)

Τρίτη 17.02.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Γαλατάσαραϊ-Γιουβέντους (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (21:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Ντόρτμουντ-Αταλάντα (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 18/2, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 18.02.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Κάραμπαγκ-Νιούκαστλ (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show Pregame Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν» (21:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (21:50, COSMOTE SPORT 1HD)

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Μπόντο Γκλιμτ-Ίντερ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Κλαμπ Μπριζ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 19/2, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

