Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Στο «μικροσκόπιο» το όπλο και ο αρχιφύλακας

Περισσότερο από μιάμιση ώρα παρέμεινε στο γραφείο του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου το απόγευμα της Κυριακής 15/2 στις Φυλακές Δομοκού.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για οπλοχρησία, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 10:00.

Οι κατηγορίες και η στάση της υπεράσπισης

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λίγο μετά τις 19:00 ενώπιον του εισαγγελέα και, μέσω του συνηγόρου του, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Ο δικηγόρος του, Αθανάσιος Τάρτης, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας, επισημαίνοντας ότι όσα γνωρίζει για τα πραγματικά περιστατικά προέρχονται αποκλειστικά από τον εντολέα του.

Η εκδοχή του κατηγορούμενου: «Πάλεψε για να σώσει τον αρχιφύλακα»

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο συνήγορος, το θύμα φέρεται να εισήλθε στο αρχιφυλακείο οπλισμένο, να απείλησε τον αρχιφύλακα και να έστρεψε το όπλο τόσο προς εκείνον όσο και προς τον κατηγορούμενο.

Κατά την ίδια εκδοχή, ακολούθησε πάλη, ο Βούλγαρος βαρυποινίτης άρπαξε το όπλο και πυροβόλησε, υποστηρίζοντας ότι «αναγκάστηκε να το κάνει» για να προστατεύσει τον εαυτό του και τον σωφρονιστικό υπάλληλο. Ο συνήγορος έκανε λόγο για τρεις σφαίρες – δύο εκ των οποίων κατέληξαν στο κεφάλι του 43χρονου – ενώ σημείωσε ότι ο εντολέας του φέρει τραύματα στα χέρια.

Το μυστήριο με το όπλο και τα κενά ασφαλείας

Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν για το πώς το περίστροφο βρέθηκε εντός των φυλακών και πώς ο 43χρονος έφτασε στο αρχιφυλακείο οπλισμένος, δεδομένου ότι για να προσεγγίσει τον χώρο απαιτείται η διέλευση από τρεις διαδοχικές πόρτες που ανοίγουν αποκλειστικά από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σε έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου στο κελί του θύματος δεν είχε εντοπιστεί όπλο, αλλά μόνο ένα κινητό τηλέφωνο. Παράλληλα, ο χώρος του περιστατικού δεν διαθέτει κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων.

Στο μικροσκόπιο και ο αρχιφύλακας

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις ευθύνες να διερευνώνται σε πολλαπλά επίπεδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι συνθήκες υπό τις οποίες ο αρχιφύλακας παρέμενε στη θέση του, παρά το γεγονός ότι – σύμφωνα με πληροφορίες – του είχε ζητηθεί να παραιτηθεί για πλημμελή άσκηση καθηκόντων.

Παράλληλα, φέρεται να είχε αποφασιστεί η μεταγωγή του 43χρονου σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα, εξέλιξη που, κατά πληροφορίες, είχε προκαλέσει ένταση στο εσωτερικό των φυλακών.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει τις Αρχές και τις επόμενες ημέρες, καθώς κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τις ευθύνες παραμένουν αναπάντητα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την ώρα του περιστατικού στο αρχιφυλακείο βρίσκονταν ο αρχιφύλακας και ο Βούλγαρος κρατούμενος που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή στη Βούλα τον Οκτώβριο του 2018. Παρών -ή σε κοντινή απόσταση- φέρεται να ήταν, επίσης, ο διαβόητος Αλβανός κακοποιός Αλκέτ Ριζάι.

Το θύμα, 43 ετών, εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία της 37χρονης Χριστίνα Κλουτσινιώτη τον Ιούνιο του 2020 στον Άγιο Σώστη Ζακύνθου. Επιπλέον, είχε προκύψει εμπλοκή του και στη δολοφονία του συντρόφου της, Ντίμη Κορφιάτη, που διαπράχθηκε στο ίδιο νησί έναν χρόνο αργότερα.

Η δολοφονία του 43χρονου σημειώθηκε στις 18:45 το απόγευμα της Κυριακής. Εκείνη την ώρα οι κρατούμενοι όφειλαν να βρίσκονται στα κελιά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος εισήλθε οπλισμένος στο γραφείο του αρχιφύλακα, όπου βρίσκονταν ο 39χρονος Βούλγαρος και ο αρχιφύλακας.

Κατά τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος όρμησε, αφαίρεσε το όπλο από τον Έλληνα βαρυποινίτη -ο οποίος φέρεται να είχε πρόθεση να σκοτώσει τον αρχιφύλακα- και, στη διάρκεια της συμπλοκής, τον πυροβόλησε. Συνολικά ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί, με δύο σφαίρες να καταλήγουν στο κεφάλι του 43χρονου.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά αν τα γεγονότα συνέβησαν όπως περιγράφονται από τους εμπλεκόμενους ή αν πρόκειται για διαφορετικό σενάριο, όπως ενδεχόμενη «παγίδα θανάτου» κατόπιν εξωτερικής εντολής, που επιχειρείται να παρουσιαστεί ως πράξη αυτοάμυνας.

Από τις μέχρι στιγμής καταθέσεις κρατουμένων, ορισμένοι επιβεβαιώνουν την εκδοχή των πρωταγωνιστών, άλλοι δηλώνουν ότι δεν αντιλήφθηκαν τίποτα και άλλοι ότι αγνοούν πλήρως τι συνέβη.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με έμφαση στα κενά ασφαλείας των φυλακών.

Κλιμάκιο του ελληνικού FBI από την Αθήνα, παρουσία εισαγγελέα, λαμβάνει καταθέσεις για τη δολοφονία του 43χρονου, ενώ το περίστροφο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για ανάλυση DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

