«Καμπανάκι» από ΜΚΟ για την αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ: «Μπορεί να οδηγήσει σε επιδρομές τύπου ICE»

Περισσότερες από 70 μη κυβερνητικές οργανώσεις τάχθηκαν κατά του σχεδίου της ΕΕ να αυξήσει τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών, συγκρίνοντάς το με τις επιχειρήσεις της ICE στις ΗΠΑ.

Τον περασμένο Μάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση της για το μεταναστευτικό που προβλέπει την αύξηση των απελάσεων και την κράτηση των παράτυπων μεταναστών μέχρι να επαναπατριστούν σε υπεράκτια κέντρα σε χώρες εκτός ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει, επίσης, αυστηρότερες κυρώσεις σε εκείνους που αρνούνται να φύγουν από το ευρωπαϊκό έδαφος, όπως την κράτησή τους επί μεγαλύτερο διάστημα ή την κατάσχεση των εγγράφων τους.

Σε επιστολή που υπογράφουν 75 ΜΚΟ τονίζουν ότι η πρόταση, αν εγκριθεί, θα κανονικοποιήσει και θα εντατικοποιήσει τις επιδρομές κατά μεταναστών και θα αυξήσει το racial profiling.

Η Ευρώπη γνωρίζει από την ιστορία της που μπορεί να οδηγήσει η εύρεση εξιλαστήριων θυμάτων

Τα σχέδια «θα εδραιώσουν ένα τιμωρητικό σύστημα, τροφοδοτούμενο από την ακροδεξιά ρητορική, βασισμένο σε φυλετικές υποψίες, καταγγελίες, κρατήσεις και απελάσεις» σχολιάζουν και προειδοποιούν πως «η Ευρώπη γνωρίζει από την ιστορία της πού μπορούν να οδηγήσουν τα συστήματα επιτήρησης, η εύρεση εξιλαστήριων θυμάτων και η άσκηση ελέγχου».

«Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι επιδρομές τύπου ICE σε ιδιωτικές κατοικίες, καθώς και σε δημόσιους χώρους και χώρους εργασίας», δήλωσε η Michele LeVoy από την πλατφόρμα για τη Διεθνή Συνεργασία για τους Μετανάστες χωρίς Έγγραφα. «Δεν μπορούμε να εξοργιζόμαστε με την ICE στις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε αυτές τις πρακτικές στην Ευρώπη».

Η ανθρωπιστική οργάνωση Médecins du Monde υποστήριξε ότι επιδρομές της ICE δημιούργησαν μία κρίση δημόσιας υγείας στη Μινεσότα.

«Οι έγκυες γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες απλά αποφεύγουν να αναζητήσουν βασικές υπηρεσίες υγείας, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και όταν η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο», δήλωσε η Andrea Soler Eslava της οργάνωσης. «Αυτό είναι απαράδεκτο και μπορεί επίσης να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας».

Οι Βρυξέλλες απορρίπτουν τις επικρίσεις των ΜΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών. Διαβεβαιώνουν επίσης ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών στηρίζει τα μέτρα αυτά.

