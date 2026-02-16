search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 21:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.02.2026 19:38

«Καμπανάκι» από ΜΚΟ για την αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ: «Μπορεί να οδηγήσει σε επιδρομές τύπου ICE»

16.02.2026 19:38
metanastes-spain

Περισσότερες από 70 μη κυβερνητικές οργανώσεις τάχθηκαν κατά του σχεδίου της ΕΕ να αυξήσει τις απελάσεις παράτυπων μεταναστών, συγκρίνοντάς το με τις επιχειρήσεις της ICE στις ΗΠΑ.

Τον περασμένο Μάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση της για το μεταναστευτικό που προβλέπει την αύξηση των απελάσεων και την κράτηση των παράτυπων μεταναστών μέχρι να επαναπατριστούν σε υπεράκτια κέντρα σε χώρες εκτός ΕΕ.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει, επίσης, αυστηρότερες κυρώσεις σε εκείνους που αρνούνται να φύγουν από το ευρωπαϊκό έδαφος, όπως την κράτησή τους επί μεγαλύτερο διάστημα ή την κατάσχεση των εγγράφων τους.

Σε επιστολή που υπογράφουν 75 ΜΚΟ τονίζουν ότι η πρόταση, αν εγκριθεί, θα κανονικοποιήσει και θα εντατικοποιήσει τις επιδρομές κατά μεταναστών και θα αυξήσει το racial profiling. 

Η Ευρώπη γνωρίζει από την ιστορία της που μπορεί να οδηγήσει η εύρεση εξιλαστήριων θυμάτων

Τα σχέδια «θα εδραιώσουν ένα τιμωρητικό σύστημα, τροφοδοτούμενο από την ακροδεξιά ρητορική, βασισμένο σε φυλετικές υποψίες, καταγγελίες, κρατήσεις και απελάσεις» σχολιάζουν και προειδοποιούν πως «η Ευρώπη γνωρίζει από την ιστορία της πού μπορούν να οδηγήσουν τα συστήματα επιτήρησης, η εύρεση εξιλαστήριων θυμάτων και η άσκηση ελέγχου».

«Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι επιδρομές τύπου ICE σε ιδιωτικές κατοικίες, καθώς και σε δημόσιους χώρους και χώρους εργασίας», δήλωσε η Michele LeVoy από την πλατφόρμα για τη Διεθνή Συνεργασία για τους Μετανάστες χωρίς Έγγραφα. «Δεν μπορούμε να εξοργιζόμαστε με την ICE στις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτόχρονα να υποστηρίζουμε αυτές τις πρακτικές στην Ευρώπη».

Η ανθρωπιστική οργάνωση Médecins du Monde  υποστήριξε ότι επιδρομές της ICE δημιούργησαν μία κρίση δημόσιας υγείας στη Μινεσότα. 

«Οι έγκυες γυναίκες, τα παιδιά και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες απλά αποφεύγουν να αναζητήσουν βασικές υπηρεσίες υγείας, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και όταν η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο», δήλωσε η Andrea Soler Eslava της οργάνωσης. «Αυτό είναι απαράδεκτο και μπορεί επίσης να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας».

Οι Βρυξέλλες απορρίπτουν τις επικρίσεις των ΜΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών. Διαβεβαιώνουν επίσης ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών στηρίζει τα μέτρα αυτά.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ άρχισε το «φακέλωμα» των επικριτών: Ζητάει από Google, Facebook και Instagram τα ονόματα όσων κάνουν κριτική στο ICE

«Γεια σας κορίτσια, ο Τζέφρι σας προσκαλεί σε γκαλά»: Ο Επστάιν δώριζε χιλιάδες δολάρια σε φοιτητικές λέσχες του Χάρβαρντ σχεδόν μέχρι τον θάνατό του

Δώδεκα νεκροί στους χθεσινούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

«Λουκέτο» στο εργοστάσιο της Βιολάντα στους Ταξιάρχες λόγω ελλείψεων ασφάλειας – Mε απόφαση Κουρέτα

1-3
ADVERTORIAL

Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης βρίσκεται στα καταστήματα Allwyn – Κέρδη έως 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

maria-karystianou
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για εκταφές: «Η εισαγγελέας να ορίσει ιατροδικαστές για τις εξετάσεις»

akylas-new
LIFESTYLE

Ακύλας: Το συγκινητικό μήνυμα μετά τη νίκη – «Μην αφήσετε κανέναν να σας στερήσει τη λάμψη»

fylakes_diavatwn
ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Είχε γίνει έλεγχος στο κελί του 43χρονου δολοφονηθέντα πριν 25 ημέρες – Τι είχε εντοπιστεί, τα αναπάντητα ερωτήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.02.2026 21:33
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

«Λουκέτο» στο εργοστάσιο της Βιολάντα στους Ταξιάρχες λόγω ελλείψεων ασφάλειας – Mε απόφαση Κουρέτα

1-3
ADVERTORIAL

Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης βρίσκεται στα καταστήματα Allwyn – Κέρδη έως 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

maria-karystianou
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για εκταφές: «Η εισαγγελέας να ορίσει ιατροδικαστές για τις εξετάσεις»

1 / 3