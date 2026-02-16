Μιρέλα Πάχου – Αδάμ Τσαρούχης: Τα ντούετα του ελληνικού κινηματογράφου στο Half Note Jazz Club την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Μια βραδιά που μοιάζει με παλιά ελληνική ταινία… αλλά παίζεται ζωντανά!

Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης συναντιούνται επί σκηνής στο Half Note Jazz Club, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου και ανοίγουν ένα μουσικό παράθυρο στο παρελθόν, εκεί όπου το τραγούδι συναντούσε τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονταν ιστορίες ζωής.

Μέσα από τα θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, μας προσκαλούν σε μια κοινή εμπειρία τραγουδιού και μνήμης.

Με συνοδοιπόρους σπουδαίους μουσικούς, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών.

Η Μιρέλα Πάχου έχει συνεργαστεί, δισκογραφικά και επί σκηνής, με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Διονύσης Σαββόπουλος, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Καζούλλης και πολλούς άλλους.

Ο Αδάμ Τσαρούχης έχει συνεργαστεί, δισκογραφικά και επί σκηνής, με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες όπως: Γιάννης Μαρκόπουλος, Μίμης Πλέσσας, Μαρινέλλα, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Φωτεινή Δάρρα και πολλούς άλλους.

Δύο ξεχωριστές φωνές, με πλούσια καλλιτεχνική διαδρομή και σημαντικές συνεργασίες, ενώνονται για να μας θυμίσουν πως κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ — απλώς περιμένουν να τα ξανα τραγουδήσουμε.

Info

ΜΙΡΕΛΑ ΠΑΧΟΥ & ΑΔΑΜ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

ΤΑ ΝΤΟΥΕΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ Έναρξη 22:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | www.halfnote.gr 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/mirela-paxou-adam-tsarouxis-ta-ntoueta-tou-ellinikou-kinimatografou-1/?evId=871517

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ