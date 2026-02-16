search
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web

16.02.2026 11:30

Μιρέλα Πάχου – Αδάμ Τσαρούχης: Τα ντούετα του ελληνικού κινηματογράφου στο Half Note Jazz Club την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

16.02.2026 11:30
paxou_tsarouxis_half_note_adv

Μια βραδιά που μοιάζει με παλιά ελληνική ταινία… αλλά παίζεται ζωντανά!

Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης συναντιούνται επί σκηνής  στο Half Note Jazz Club, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου και ανοίγουν ένα μουσικό παράθυρο στο παρελθόν, εκεί όπου το τραγούδι συναντούσε τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονταν ιστορίες ζωής.
Μέσα από τα θρυλικά ντουέτα του ελληνικού σινεμά και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, μας προσκαλούν σε μια κοινή εμπειρία τραγουδιού και μνήμης.
Με συνοδοιπόρους σπουδαίους μουσικούς, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών.

Η Μιρέλα Πάχου έχει συνεργαστεί, δισκογραφικά και επί σκηνής, με  σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Διονύσης Σαββόπουλος, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Καζούλλης και πολλούς άλλους.

Ο Αδάμ Τσαρούχης έχει συνεργαστεί, δισκογραφικά και επί σκηνής, με  σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες όπως: Γιάννης Μαρκόπουλος, Μίμης Πλέσσας, Μαρινέλλα, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Φωτεινή Δάρρα και πολλούς άλλους.

Δύο ξεχωριστές φωνές, με πλούσια καλλιτεχνική διαδρομή και σημαντικές συνεργασίες, ενώνονται για να μας θυμίσουν πως κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ — απλώς περιμένουν να τα ξανα τραγουδήσουμε.

Info

ΜΙΡΕΛΑ ΠΑΧΟΥ & ΑΔΑΜ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

 ΤΑ ΝΤΟΥΕΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ Έναρξη 22:30

Half Note Jazz Club  Τριβωνιανού 17, Μετς | www.halfnote.gr   210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/mirela-paxou-adam-tsarouxis-ta-ntoueta-tou-ellinikou-kinimatografou-1/?evId=871517

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

Papanotas-Sirigos-Xristidou
LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Χρηστίδου - Συρίγου σε Παπανώτα: «Πώς μας αφαιρείται το δικαίωμα του σχολίου επειδή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει στα προσωπικά»

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

aggelopoulos theo
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί να επανέλθει στο μεγάλο παιχνίδι της ναυτιλίας ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος;

