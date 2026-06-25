Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Γιατί το πρόγραμμα δεν πέτυχε τους στόχους του

Τη λήξη του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ στις 30 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς ολοκληρώνεται η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αν και είχε διαφημιστεί δεόντως από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, τελικά δεν σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία.

Υπενθυμίζουμε ότι στην παρουσίαση του προγράμματος, που ξεκίνησε στις 28 Νοέμβριου του 2024, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι αναμένεται να χειρουργηθούν δωρεάν 50.000 ασθενείς που ήταν σε λίστα αναμονής πάνω από δυο χρόνια.

Τότε σύσσωμες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των υγειονομικών ( ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ, ΠΟΕΔΗΝ) έλεγαν ότι αυτό τον αριθμό δεν θα τον πιάσουν ποτέ καθώς δεν υπάρχει προσωπικό. Λίγους μήνες μετά επιβεβαιωθήκαν.

Οι επεμβάσεις μειώθηκαν στις 35.000, στη συνέχεια έπεσαν στις 33.000, ενώ τους τελευταίους μήνες το υπουργείο Υγείας μιλούσε για 19.000.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπολογίζεται ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 20.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία τόσο στα δημόσια νοσοκομεία όσο και στις ιδιωτικές κλινικές.

Η έλλειψη χειρουργών, αναισθησιολόγων και νοσηλευτών ήταν η κύριοι λόγοι που τα χειρουργεία όλο και λιγόστευαν.

Την ίδια ώρα οι ασθενείς ήταν διστακτικοί να απευθυνθούν στις ιδιωτικές κλινικές όπου τους είχαν ανατεθεί 11.000 επεμβάσεις.

Οι περισσότεροι επιθυμούσαν να χειρουργηθούν από τον γιατρό της επιλογής τους σε δημόσιο νοσοκομείο αλλά εν παράλληλα υπήρχε ο φόβος οι ιδιωτικές κλινικές θα τους χρεώσουν επιπλέον, παρά το γεγονός ότι πλήρωνε ο ΕΟΠΥΥ.

Τα προβλήματα όμως δεν σταματούνε εδώ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρατηρήθηκαν δυσλειτουργίες και με την αποπληρωμή των εργαζομένων στο ΕΣΥ αλλά και των ιδιωτικών κλινικών.

Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι τον περασμένο Μάρτιο ο ιδιωτικός τομέας παρέμενε απλήρωτος για πάνω από 7 μήνες και χρειάστηκαν αρκετές παρεμβάσεις από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος για να καταβληθούν τα πρώτα ποσά.

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για τα απογευματινά χειρουργεία

Ήδη ο Οργανισμός έχει ενημερώσει τις ιδιωτικές κλινικές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα να επισπεύσουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να υποβάλλουν στον Οργανισμό τα απαραίτητα χαρτιά.

Αναλυτικά όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία θα αποζημιωθούν από το ταμείο ανάκαμψης μόνο αν οι ασθενείς λάβουν εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου με βάση τον προγραμματισμό.

Ταυτόχρονα η κλινικές για να εισπράξουν όσα τους οφείλονται θα πρέπει έως τις 20 Ιουλίου να έχουν υποβάλει τις σχετικές αιτήσεις και τα απαραίτητα έγγραφα στον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 23 Ιούνιου 2026: «Θέτουμε υπόψη σε όλους τους δικαιούχους αλλά και στους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών Υγείας ότι ο τρέχων κύκλος του Έργου Επιχορήγηση της ΕΚΑΠΥ και του ΕΟΠΥΥ για Οργανωτικές και λοιπές παρεμβάσεις για την επιτάχυνση της διενέργειας των εκκρεμών επεμβάσεων της λίστας χειρουργείων» (MIS 5223768), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται και από τον ΕΟΠΥΥ ως προς την αποζημίωση των ιδιωτικών δομών, με Υπουργείο Ευθύνης το Υπουργείο Υγείας, ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026.

Ενόψει αυτού, ενημερώνουμε τους συνεργαζόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας, ότι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος αφορούν σε περιστατικά που έχουν αναγγελία εξιτηρίου στον ΕΟΠΥΥ έως 30/06/2026

Για λόγους ομαλής ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Δράσης, η υποβολή για το μήνα 06/2026 της κατηγορίας «02510 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ και 05251 Μ.Η.Ν. ΟΦΘΑΛΟΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ», θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί στο edapy και αποσταλεί το φυσικό αρχείο της στην ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ έως και 20/07/2026 προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η ψηφιοποίηση, η εκκαθάριση και η πληρωμή των υποβαλλόμενων δαπανών.».

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