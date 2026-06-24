Οι χυμοί με φρουκτόζη αυξάνουν τον κίνδυνο υπέρτασης στα παιδιά

Μια μελέτη 25 ετών με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τορόντο και του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι τα παιδιά που καταναλώνουν ζαχαρούχα ποτά και χυμούς φρούτων διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης αργότερα στη ζωή τους.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Circulation, έδειξε ότι τα διατροφικά πρότυπα στα παιδιά μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο αργότερα στη ζωή τους και μπορεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την κατανάλωση φρουκτόζης.

«Αυτή η έρευνα αποδεικνύει ότι οι συνήθειες μας, η διατροφή μας και ο τρόπος ζωής μας στα πρώτα χρόνια ζωής έχουν σημασία για την ανάπτυξη υπέρτασης ή άλλων καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου αργότερα στη ζωή», δήλωσε ο Βασάντι Μάλικ επιστημονικό μελος της μελέτης. «Δείχνει επίσης ότι η πηγή και η μορφή της ζάχαρης που καταναλώνεται είναι πραγματικά σημαντικές και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη μείωση των υγρών πηγών ζάχαρης στη διατροφή αντί των ολόκληρων φρούτων».

Η μελέτη

Ενώ προηγούμενες έρευνες έδειξαν σχέση μεταξύ της υπερκατανάλωσης σακχάρων -ιδιαίτερα της φρουκτόζης- και του κινδύνου καρδιομεταβολικών παθήσεων, οι ερευνητές μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν διαχρονικά δεδομένα από τη Μελέτη Growing Up Today (GUTS) για να συγκρίνουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών χυμών φρούτων και ολόκληρων φρούτων.

Η GUTS είναι μια συνεχιζόμενη μελέτη κοόρτης με περισσότερους από 25.749 συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν δώσει δεδομένα σχετικά με τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και την κατάσταση της υγείας τους, ξεκινώντας από την ηλικία των εννέα έως 16 ετών. Η μελέτη παρακολουθεί τους συμμετέχοντες για περίπου 25 χρόνια.

Τα ευρήματα

Η νέα μελέτη διαπίστωσε ότι περίπου το 6% των συμμετεχόντων ανέφεραν διάγνωση υπέρτασης, με μέση ηλικία έναρξης τα 36 έτη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συνολική κατανάλωση φρουκτόζης δεν συσχετίστηκε με κίνδυνο υπέρτασης. Ωστόσο, η υψηλότερη πρόσληψη ζαχαρούχων ποτών συσχετίστηκε σημαντικά με υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, ο οποίος αυξανόταν με κάθε μερίδα ανά ημέρα.

Η σχέση με τον χυμό φρούτων ήταν ελαφρώς πιο περίπλοκη, δείχνοντας κάποια οφέλη σε χαμηλές ποσότητες πρόσληψης, αλλά αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης σε υψηλότερες ποσότητες.

Η μελέτη εξέτασε επίσης συγκεκριμένα την κατανάλωση ενεργειακών ποτών και τον κίνδυνο υπέρτασης. Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, αυτά συνδέονται έντονα με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια στις διατροφικές οδηγίες.

Λύση τα φρέσκα φρούτα

Είναι σημαντικό ότι η ανάλυση διαπίστωσε ότι η κατανάλωση ολόκληρων φρούτων δεν συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, παρά την ποσότητα φρουκτόζης που βρίσκεται στα φρούτα. Η αντικατάσταση μιας μερίδας ζαχαρούχων ποτών την ημέρα με ολόκληρα φρούτα, γάλα ή νερό ή μιας μερίδας χυμού φρούτων την ημέρα με ολόκληρα φρούτα συσχετίστηκαν και τα δύο με χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρόλο που τα φρούτα, οι χυμοί φρούτων και τα ζαχαρούχα ποτά περιέχουν φρουκτόζη, η διαφορά στον κίνδυνο πιθανότατα οφείλεται στις διαφορές στη συνολική σύνθεση των θρεπτικών συστατικών και στις μεταβολικές επιδράσεις.

«Τα ολόκληρα φρούτα περιέχουν φυτικές ίνες και μια σειρά από θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για μια υγιεινή διατροφή, όχι μόνο τη φρουκτόζη. Η πηγή και η μορφή της ζάχαρης είναι σημαντικές για τον κίνδυνο υπέρτασης. Πρέπει να σκεφτόμαστε ολόκληρη την πηγή τροφής, όχι μόνο το θρεπτικό συστατικό από μόνο του», αναφέρουν οι ερευνητές.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα αποτελέσματα της μελέτης ενισχύουν την άποψη ότι οι διατροφικές οδηγίες θα πρέπει να ενθαρρύνουν την κατανάλωση ολόκληρων φρούτων, περιορίζοντας παράλληλα τη φρουκτόζη σε υγρή μορφή, ακόμη και σε νεαρές ηλικίες.

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