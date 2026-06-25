Νέα μελέτη: Ποιοι καρδιοπαθείς κινδυνεύουν περισσότερο από Αλτσχάιμερ;

Η χαμηλή αρτηριακή πίεση, γνωστή και ως υπόταση, εμφανίζει ισχυρότερη συσχέτιση με τη νόσο Αλτσχάιμερ σε σύγκριση με άλλους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της υπέρτασης.

Τα παραπάνω απροσδόκητα ευρήματα είναι αποτέλεσμα μιας μεγάλης επιδημιολογικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στο «Journal of the American Heart Association» (2026).

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από δύο από τις μεγαλύτερες βάσεις πληθυσμιακών μελετών παγκοσμίως. Τη Βρετανική βιοτράπεζα με περισσότερους από 502.000 συμμετέχοντες και το Αμερικανικό πρόγραμμα All of Us Research Program με περίπου 287.000 άτομα. Οι επιστήμονες εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στη νόσο Αλτσχάιμερ και διάφορες καρδιαγγειακές παθήσεις αλλά και παράγοντες κινδύνου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότερες καρδιαγγειακές παθήσεις σχετίζονται σημαντικά με αυξημένα ποσοστά Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, η πιο έντονη συσχέτιση παρατηρήθηκε για την υπόταση. Στη Βρετανική βιοτράπεζα, η χαμηλή αρτηριακή πίεση συνδέθηκε με 2,74 φορές υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης Αλτσχάιμερ, ενώ στο All of Us Research Program η αντίστοιχη αναλογία ήταν 1,97.

Αντίθετα, η υπέρταση, τα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και οι καρδιακές αρρυθμίες παρουσίασαν επίσης σημαντικές συσχετίσεις, αλλά η σχέση τους ήταν ηπιότερη σε σύγκριση με την υπόταση. Ενδιαφέρον είναι ότι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική σύνδεση με τη νόσο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση, καθώς πρόκειται για συγχρονική μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σαφές αν η χαμηλή πίεση συμβάλλει στην εμφάνιση της νόσου ή αν το Αλτσχάιμερ επηρεάζει τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης μέσω του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Πιθανοί μηχανισμοί που προτείνονται περιλαμβάνουν τη μειωμένη αιμάτωση του εγκεφάλου, το οξειδωτικό στρες και παθολογικές διεργασίες που σχετίζονται με την πρωτεΐνη tau. Οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν ότι η κατανόηση αυτών των μηχανισμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες στρατηγικές πρόληψης,

Παρά τους περιορισμούς, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η υγεία της καρδιάς φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ, με την υπόταση να αποτελεί έναν παράγοντα που μέχρι σήμερα είχε υποτιμηθεί.

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