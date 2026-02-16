Στεγαστικό επίδομα: Η ακτινογραφία των αλλαγών – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Η νέα υπουργική απόφαση, που έρχεται να αναθεωρήσει τη βασική ΚΥΑ του 2022, φέρνει σημαντικές ανατροπές στον χάρτη των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος.

Με κύριο άξονα τον ψηφιακό έλεγχο και τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων, το κράτος επιχειρεί να «νοικοκυρέψει» τις δαπάνες, θέτοντας παράλληλα νέα φίλτρα επιλεξιμότητας.

Ο «Μεγάλος Αδελφός» της ΑΑΔΕ

Η σημαντικότερη δομική αλλαγή αφορά τον τρόπο ελέγχου των αιτήσεων. Πλέον, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τον αυτόματο έλεγχο των μισθωτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο αν το δηλωμένο ενοίκιο στην πλατφόρμα του επιδόματος ταυτίζεται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο που έχει κατατεθεί στην εφορία.

Σημαντικο να αναφέρουμε είναι ότι αν το μισθωτήριο δεν είναι σε ισχύ ή αν υπάρχουν αποκλίσεις στα ποσά, η πληρωμή θα «παγώνει» αυτόματα μέχρι την πλήρη τακτοποίηση της εκκρεμότητας.

Ποιοι μένουν εκτός: Τα νέα «κόκκινα» σημεία

Η αναθεωρημένη απόφαση στενεύει τον κλοιό για συγκεκριμένες κατηγορίες, δίνοντας έμφαση στην πραγματική ανάγκη:

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Όσοι διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία σε περιοχή που καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες, ανεξαρτήτως αν προτιμούν να νοικιάζουν σε άλλη περιοχή, αποκλείονται πλέον οριστικά. Φιλοξενούμενοι: Το καθεστώς της φιλοξενίας παραμένει απαγορευτικό. Υψηλά περιουσιακά στοιχεία: Επανεξετάζονται τα όρια της κινητής περιουσίας (τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές), καθώς η νέα απόφαση δίνει έμφαση στον εντοπισμό όσων έχουν ρευστότητα που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια φτώχειας.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Για να παραμείνει κάποιος δικαιούχος ή να ενταχθεί τώρα στο πρόγραμμα, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα εξής:

Εισοδηματικά κριτήρια: Παραμένουν κλιμακωτά, ξεκινώντας από τα 7.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος.

Παραμένουν κλιμακωτά, ξεκινώντας από τα 7.000€ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση για κάθε επιπλέον μέλος. Διαμονή: Απαιτείται νόμιμη και μόνιμη διαμονή στη χώρα τα τελευταία 5 έτη (για τους πολίτες τρίτων χωρών).

Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο: Η μίσθωση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

Η «γκρίζα ζώνη» των φοιτητών

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους φοιτητές. Ενώ το στεγαστικό επίδομα φοιτητών ακολουθεί δικούς του κανόνες, η νέα απόφαση ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει διπλή είσπραξη (δηλαδή και το γενικό επίδομα στέγασης και το φοιτητικό).

Η μετάβαση στο νέο σύστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών, με τις πρώτες διασταυρώσεις να δείχνουν ήδη «έξοδο» για χιλιάδες δικαιούχους που δεν πληρούσαν τις αυστηρές προδιαγραφές του 2026.

