Στεγαστικό επίδομα: Η ακτινογραφία των αλλαγών – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Η νέα υπουργική απόφαση, που έρχεται να αναθεωρήσει τη βασική ΚΥΑ του 2022, φέρνει σημαντικές ανατροπές στον χάρτη των δικαιούχων του στεγαστικού επιδόματος.
Με κύριο άξονα τον ψηφιακό έλεγχο και τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων, το κράτος επιχειρεί να «νοικοκυρέψει» τις δαπάνες, θέτοντας παράλληλα νέα φίλτρα επιλεξιμότητας.
Η σημαντικότερη δομική αλλαγή αφορά τον τρόπο ελέγχου των αιτήσεων. Πλέον, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τον αυτόματο έλεγχο των μισθωτηρίων. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο αν το δηλωμένο ενοίκιο στην πλατφόρμα του επιδόματος ταυτίζεται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο που έχει κατατεθεί στην εφορία.
Σημαντικο να αναφέρουμε είναι ότι αν το μισθωτήριο δεν είναι σε ισχύ ή αν υπάρχουν αποκλίσεις στα ποσά, η πληρωμή θα «παγώνει» αυτόματα μέχρι την πλήρη τακτοποίηση της εκκρεμότητας.
Η αναθεωρημένη απόφαση στενεύει τον κλοιό για συγκεκριμένες κατηγορίες, δίνοντας έμφαση στην πραγματική ανάγκη:
Για να παραμείνει κάποιος δικαιούχος ή να ενταχθεί τώρα στο πρόγραμμα, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα εξής:
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους φοιτητές. Ενώ το στεγαστικό επίδομα φοιτητών ακολουθεί δικούς του κανόνες, η νέα απόφαση ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει διπλή είσπραξη (δηλαδή και το γενικό επίδομα στέγασης και το φοιτητικό).
Η μετάβαση στο νέο σύστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών, με τις πρώτες διασταυρώσεις να δείχνουν ήδη «έξοδο» για χιλιάδες δικαιούχους που δεν πληρούσαν τις αυστηρές προδιαγραφές του 2026.
