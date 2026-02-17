search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026
17.02.2026 17:03

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στο Allwyn Game Time: Δύσκολα τα νοκ άουτ παιχνίδια, ανυπομονούμε για τον τελικό

17.02.2026 17:03
1

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι ο καλεσμένος του Allwyn Game Time, σε ένα ακόμα επεισόδιο αφιερωμένο στο Allwyn Final 8 Κύπελλο Ελλάδας, που ξεκινάει σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (20:00) στην προημιτελική φάση τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής φόργουορντ χαρακτηρίζει δύσκολο το παιχνίδι, όπως όλα τα νοκ άουτ ματς και δηλώνει ανυπόμονος να πάρει μέρος στον τελικό.

Μιλάει για τον Κέντρικ Ναν, την κορυφαία, κατά τη γνώμη του, πεντάδα της Euroleague, τις ομάδες που πιστεύει ότι θα προκριθούν στο Final 4 και τονίζει ότι θα αγωνιστεί με την Εθνική Ομάδα.

Αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη και της εμπιστεύεται το κινητό του, αποκαλύπτοντας μικρές λεπτομέρειες από την καθημερινότητά του και τη σχέση με τους συμπαίκτες του.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

