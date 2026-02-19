Για τρίτη ημέρα χωρίς ταξί η Αθήνα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αυτοκινητιστές με πορεία στο Μαξίμου

Για τρίτη ημέρα απεργούν τα ταξί στην Αθήνα.

Οι αυτοκινητιστές θα κλιμακώσουν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Χθες πραγματοποίησαν πορεία με τα οχήματα τους προς το αεροδρόμιο. Φτάνοντας εντόπισαν απεργοσπάστη συνάδελφό τους, τον περικύκλωσαν και του αφαίρεσαν την πινακίδα («καπέλο») του ταξί.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει ο απεργοσπάστης, παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά απεργό. Ο απεργοσπάστης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Οι αυτοκινητιστές προειδοποιούν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και την τουριστική περιόδο.

Τα αιτήματα τους

Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.

Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).

Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.

Ζητούν επίσης την να καταθέτουν ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

