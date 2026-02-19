search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 02:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 00:50

Για τρίτη ημέρα χωρίς ταξί η Αθήνα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αυτοκινητιστές με πορεία στο Μαξίμου

19.02.2026 00:50
Taxi

Για τρίτη ημέρα απεργούν τα ταξί στην Αθήνα.

Οι αυτοκινητιστές θα κλιμακώσουν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Χθες πραγματοποίησαν πορεία με τα οχήματα τους προς το αεροδρόμιο. Φτάνοντας εντόπισαν απεργοσπάστη συνάδελφό τους, τον περικύκλωσαν και του αφαίρεσαν την πινακίδα («καπέλο») του ταξί.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει ο απεργοσπάστης, παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά απεργό. Ο απεργοσπάστης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Οι αυτοκινητιστές προειδοποιούν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και την τουριστική περιόδο.

Τα αιτήματα τους

  • Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, η οποία πρέπει να γίνει εντός του 2026 για όσα οχήματα αρχίζουν να αντικαθίστανται από καινούργια. Τα καινούργια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Οι αυτοκινητιστές ζητούν να δοθεί παράταση, ακόμη και μέχρι το 2035.
  • Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, το οποίο σύμφωνα με τους οδηγούς εκχωρεί μεταφορικό έργο των ταξί στα ιδιωτικά αυτοκίνητα, γεγονός που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).
  • Να επιτραπεί στα ταξί, σε αυτά που έχουν ήδη επιβάτες, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες. Όπως υποστηρίζουν οι αυτοκινητιστές, τα ταξί κάνουν μεταφορές, είναι οχήματα δημοσίας χρήσεως, άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες.
  • Ζητούν επίσης την να καταθέτουν ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

Διαβάστε επίσης

Βιολάντα: Εν αναμονή της απόφασης για Τζιωρτζιώτη μετά τη μαραθώνια απολογία του – Τα έριξε στους μηχανικούς, αλλά τον «καίει» το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες από την Εύβοια που υπέστησαν ηλεκτροπληξία

Καισαριανή: Aνοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των φωτογραφιών – «Στο μάτι του κυκλώνα» ο έμπορος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Taxi
ΕΛΛΑΔΑ

Για τρίτη ημέρα χωρίς ταξί η Αθήνα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αυτοκινητιστές με πορεία στο Μαξίμου

iran doryforos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιραν προετοιμάζεται για χτύπημα, ο Τραμπ αποκαλύπτει το σχέδιο επίθεσης – Τα νησιά Τσάγκος και τα οχυρωματικά έργα

meta 555- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο θάνατος δεν είναι το τέλος: Η Meta κατοχύρωσε πατέντα για…ψηφιακή «αθανασία» στα social media

kaisariani-23842
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Aνοίγει ο δρόμος για την απόκτηση των φωτογραφιών – «Στο μάτι του κυκλώνα» ο έμπορος

skier california
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Οκτώ νεκροί από χιονοστιβάδα στη Σιέρα Νεβάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

LA-Mpaf
LIFESTYLE

«Θα σε δείρουμε άσχημα, ηρέμησε»: O Λα Μπάφ ημίγυμνος, σέρνεται στον δρόμο στη Νέα Ορλεάνη (Video)

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 02:08
Taxi
ΕΛΛΑΔΑ

Για τρίτη ημέρα χωρίς ταξί η Αθήνα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αυτοκινητιστές με πορεία στο Μαξίμου

iran doryforos
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιραν προετοιμάζεται για χτύπημα, ο Τραμπ αποκαλύπτει το σχέδιο επίθεσης – Τα νησιά Τσάγκος και τα οχυρωματικά έργα

meta 555- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο θάνατος δεν είναι το τέλος: Η Meta κατοχύρωσε πατέντα για…ψηφιακή «αθανασία» στα social media

1 / 3