Για τρίτη ημέρα χωρίς ταξί η Αθήνα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αυτοκινητιστές με πορεία στο Μαξίμου

Για τρίτη ημέρα απεργούν τα ταξί στην Αθήνα.
Οι αυτοκινητιστές θα κλιμακώσουν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Χθες πραγματοποίησαν πορεία με τα οχήματα τους προς το αεροδρόμιο. Φτάνοντας εντόπισαν απεργοσπάστη συνάδελφό τους, τον περικύκλωσαν και του αφαίρεσαν την πινακίδα («καπέλο») του ταξί.
Στην προσπάθειά του να διαφύγει ο απεργοσπάστης, παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά απεργό. Ο απεργοσπάστης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.
Οι αυτοκινητιστές προειδοποιούν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και την τουριστική περιόδο.
