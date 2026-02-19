search
ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 13:10
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.02.2026 12:30

UEFA Europa League: Οι αγώνες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τη φάση των Knockout Play-offs έρχονται στην COSMOTE TV

19.02.2026 12:30
cosmotetv_europa_adv
  • Στα κανάλια COSMOTE SPORT 8 ακόμα αγώνες για τα UEFA Europa League και UEFA Conference League

Tο UEFA Europa League και το UEFA Conference League επιστρέφουν απόψε (Πέμπτη 19/2) με τη φάση των Knockout Play-offs στην COSMOTE TV. Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν τις «μάχες» του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, καθώς και 8 ακόμα ματς των δύο διοργανώσεων. Η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις μέσα από ειδικές εκπομπές και αναλυτικά ρεπορτάζ.

Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τερμάτισε 20ος στη League Phase θα υποδεχθεί στο «ΟΑΚΑ» τη 14η Βικτόρια Πλζεν (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & 4K), σε μία «επανάληψη» του αγώνα της 6ης αγωνιστικής που έληξε 0-0. Ο ΠΑΟΚ, που τερμάτισε 17ος θα αντιμετωπίσει στην «Τούμπα» τη 16η Θέλτα (19:45, COSMOTE SPORT 3HD). Οι δύο ομάδες ήρθαν ξανά αντιμέτωπες στη 2η αγωνιστική, με τους Ισπανούς να επικρατούν στην έδρα τους με σκορ 3-1.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Στο πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για τις δύο διοργανώσεις, ξεχωρίζουν επίσης, τα ματς Φενέρμπαχτσε-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45, COSMOTE SPORT 5HD & START), Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Γκενκ (19:45, COSMOTE SPORT 8HD), Σέλτικ-Στουτγκάρδη (22:00, COSMOTE SPORT 3HD) και Ομόνοια-Ριέκα (22:00, COSMOTE SPORT 9HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Οι εκπομπές «European Football Show» (18:00 & 00:05, COSMOTE SPORT 2HD) με τους Στέφανο Αβραμίδη και Αντρέα Παλομπαρίνι και «European Football Show Greek Edition» (19:45 & 22:00, COSMOTE SPORT 2HD) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, θα μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις, με απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, συνεντεύξεις, ψηφιακές αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (19:45 & 22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

Πέμπτη 19.02.26

UEFA Europa League (Knockout Phase Play-offs, 1η Αγωνιστική)

Εκπομπή «European Football Show» (18:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

ΠΑΟΚ-Θέλτα (19:45, COSMOTE SPORT 3HD)

Φενέρμπαχτσε-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Μπραν-Μπολόνια (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Γκενκ (19:45, COSMOTE SPORT 8HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (22:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Σέλτικ-Στουτγκάρδη (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (22:00, COSMOTE SPORT 4HD & 4K)

Λιλ-Ερυθρός Αστέρας (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Λουντογκόρετς-Φερεντσβάρος (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 20/2, 00:05, COSMOTE SPORT 2HD)

UEFA Conference League (Knockout Phase Play-offs, 1η Αγωνιστική)

Ζρίνσκι-Κρίσταλ Πάλας (19:45, COSMOTE SPORT 9HD)

Ομόνοια-Ριέκα (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μαύρη τρύπα» στα Πόθεν Έσχες του Μύρωνα Χιλετζάκη και της συζύγου του – Απέκρυψαν 10,5 εκατ. ευρώ

kunal-nayyar_1902_1920-1080_new
LIFESTYLE

Kunal Nayyar: Ο Raj του «The Big Bang Theory» πληρώνει ιατρικούς λογαριασμούς οικογενειών στο GoFundMe (photos/video)

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του

kapoutzidis
MEDIA

Alpha: Φως στο μυστήριο για τον ρόλο του Καπουτζίδη στο «Σόι σου»

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πρωτιά έστω με μία ψήφο διαφορά, στόχος η πολιτική αλλαγή στη χώρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
patsas2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι γείτονες μάς κλέβουν τον πατσά» – Οργή για την πιθανή ένταξη του εδέσματος στην UNESCO ως ελληνικό πιάτο

f-35_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για την υπεροπλία στο Αιγαίο: Πύραυλος με βεληνεκές 250 χλμ. στα F-35 – Τι σχεδιάζει να αγοράσει από τις ΗΠΑ το Πεντάγωνο

Violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Κατόπιν πιέσεων της διοίκησης η συγκέντρωση υπέρ του Τζωρτζιώτη - Τι καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων

gkinnis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντιδράσεις για το «last dance» του Αλέξανδρου Γκιννή στους Ολυμπιακούς – Διχασμός για την απόφαση συμμετοχής

Kouretas
ΕΛΛΑΔΑ

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» - Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.02.2026 13:09
opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μαύρη τρύπα» στα Πόθεν Έσχες του Μύρωνα Χιλετζάκη και της συζύγου του – Απέκρυψαν 10,5 εκατ. ευρώ

kunal-nayyar_1902_1920-1080_new
LIFESTYLE

Kunal Nayyar: Ο Raj του «The Big Bang Theory» πληρώνει ιατρικούς λογαριασμούς οικογενειών στο GoFundMe (photos/video)

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του

1 / 3