Ερντογάν: «Ο άνεμος της Τουρκίας φυσάει σε όλο τον κόσμο» – Μήνυμα αποτροπής συγκρούσεων και αναφορά στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Μήνυμα ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου της Τουρκίας και αποτροπής κλιμάκωσης κρίσεων έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει τη διεύρυνση του διπλωματικού της αποτυπώματος.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν τα διμερή ζητήματα και οι εξελίξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Ο διεθνής ρόλος της Τουρκίας

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τη διεθνή επιρροή της χώρας και την προσπάθεια αποτροπής της κλιμάκωσης των κρίσεων.

«Αυτή τη στιγμή, ο άνεμος της Τουρκίας φυσάει σε όλο τον κόσμο. Όλοι αναρωτιούνται τι σκέφτεται η Τουρκία, τι κάνει, ποια είναι η στάση της απέναντι στις νέες εξελίξεις και ποια μέτρα θα λάβει. Προσπαθούμε να αποτρέψουμε τις εντάσεις από το να εξελιχθούν σε θερμές συγκρούσεις», τόνισε.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στη γεωπολιτική σημασία της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία βρίσκεται «στο σημείο συνάντησης τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής» και ότι επιδιώκει να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής αυτής θέσης.

Αναφορά στο ΝΑΤΟ και στην άσκηση Steadfast

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη συμβολή των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Όπως σημείωσε, «η άσκηση Steadfast, μία από τις μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες ασκήσεις του ΝΑΤΟ, που ξεκίνησε στις 20 Φεβρουαρίου, έδειξε για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο το επίπεδο που έχουν φτάσει οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας».

Σεβασμός κυριαρχικών δικαιωμάτων

Ο Τούρκος πρόεδρος έθεσε ως στόχο την ενίσχυση των διεθνών σχέσεων με γνώμονα – όπως είπε – τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών χωρών.

«Σήμερα, που ο κόσμος βιώνει έντονες αναταράξεις, ο μοναδικός στόχος της Τουρκίας είναι να αυξήσει τον αριθμό των φίλων της και να αποκτήσει νέους φίλους. Δεν επιδιώκουμε να δημιουργούμε έχθρες από τις διαφωνίες. Δεν έχουμε σκοπό να μεγαλοποιούμε τις διαφορές και να επιδεινώνουμε τα προβλήματα. Σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών και αναμένουμε από όλους να σέβονται τα δικαιώματα και τις νόμιμες αξιώσεις μας», ανέφερε.

Η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε ειδικά στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Στις 11 Φεβρουαρίου υποδεχθήκαμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Μητσοτάκη στο μέγαρό μας. Στις συνομιλίες μας, είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Με τα πρωτόκολλα που υπογράψαμε, ενισχύσαμε τη συμβατική βάση των σχέσεών μας», δήλωσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι μοιράστηκε με τον Έλληνα πρωθυπουργό «τις προσδοκίες μας όσον αφορά την πλήρη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας (όπως την αποκάλεσε) της Δυτικής Θράκης».

