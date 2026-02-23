search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

23.02.2026 10:58

Γεωργιάδης για Νίκαια: «Λάθος που δεν μήνυσα τον γιατρό»

23.02.2026 10:58
adonis_georgiadis_new

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε η διανομή φαρμάκων υψηλού κόστους και στα ιδιωτικά φαρμακεία.

Σημείωσε ότι αυτήν τη στιγμή είναι για 2 κατηγορίες ασθενειών, αλλά μέχρι τον Μαίο θα έχουν ανοίξει όλες οι κατηγορίες. 

Ο κ. Γεωργιάδης εξηγησε ότι στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα μείνουν μόνο τα φάρμακα που κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ.

«Το 80% των ασθενών θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται τα φάρμακα υψηλού κόστους είτε μέσω αποστολής στον τόπου που έχει δηλώσει, είτε στο φαρμακείο της γειτονιάς», όπως είπε.

Γεωργιάδης: Την Αστυνομία δεν την κάλεσα εγώ, αλλά ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ

Αναφερόμενος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, στα πρόσφατα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, ο υπουργός σημείωσε πως έκανε ένα λάθος, δεν προχώρησε σε μήνυση εναντίον του γιατρού του νοσοκομείου.

Δήλωσε ότι ο ίδιος δεν ζήτησε τη σύλληψη του γιατρού. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο γιατρός τον χτύπησε στο χέρι, κάτι που είδαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.

Τόνισε ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκε και ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν στο σημείο. Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία. Το έκανε ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ, επειδή θεώρησε ότι υπήρχε πιθανότητα να γίνουν επεισόδια.

Προανήγγειλε πάντως ότι θα επισκεφθεί εκ νέου το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες.

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να παραδώσει στον διαδοχό του το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, για αυτό, όπως είπε, το υπουργείο θέλει να αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ απο το Ταμείο Ανάκαμψης.

gerapetritis_2302_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι σοφιστείες του Γεραπετρίτη για την αναθεώρηση και μία ατυχής απάντησή του στον Βενιζέλο

Reykjavík_5545_(cropped)
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Ισλανδία επιταχύνει την ψηφοφορία για την ένταξή της στην ΕΕ – Υπάρχουν ωστόσο δυσκολίες

neoi new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η σημερινή γενιά στην Ελλάδα ζει χειρότερα από τους γονείς – Αποκαρδιωτική έρευνα σε 5 ευρωπαϊκές χώρες  

GUTERES
ΕΛΛΑΔΑ

Αντόνιο Γκουτέρες: «Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου»

Iran USA
ΚΟΣΜΟΣ

Ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή: «Πράξη επιθετικότητας» και τα περιορισμένα πλήγματα, διαμηνύει η Τεχεράνη

1 / 3