Ο ανασχηματισμός πάει Απρίλιο, ο Γεραπετρίτης στήνει καβγά με Βενιζέλο, ο Τσίπρας πάει Σοσιαλιστές, η ατυχής συγκυρία για Παύλο, πονοκέφαλος «Νίνα» στο ΠΑΣΟΚ

Καλημέρα και καλή σαρακοστή

Φεύγει και ο Φεβρουάριος κι ακόμα η περίφημη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει φτάσει στη Βουλή.

Ξέρετε, εκείνος ο φάκελος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που λέγεται ότι θα περιλαμβάνει ονόματα υπουργών και γαλάζιων βουλευτών. Και τον οποίο φάκελο αναμένει το Μαξίμου για να δει τι θα κάνει με τον ανασχηματισμό.

Λόγω λοιπόν και της καθυστέρησης αυτής, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα πάνε πιο πίσω.

Και όπως λέγεται όλο και πιο έντονα, ο Απρίλιος θα είναι ο μήνας του ανασχηματισμού.

Το Μαξίμου είναι ανάμεσα σε δύο σενάρια: Ευρείες αλλαγές με αυστηρό κριτήριο την αποτελεσματικότητα ή περιορισμένες στα πιο προβληματικά υπουργεία, καθώς οι επιλογές δεν είναι αμέτρητες και ο πάγκος παραμένει «άδειος».

Όποιο σενάρια κι αν επιλεγεί πάντως, το βέβαιο είναι πως θα υπάρξει «μέριμνα» για τους νομούς που η ΝΔ υστερεί – κυρίως σε αγροτικούς και στη βόρεια Ελλάδα. Θα μπουν στην κυβέρνηση δηλαδή βουλευτές από αυτές τις περιοχές…

Καχυποψία για το σύνταγμα και βολές Γεραπετρίτη σε Βενιζέλο

Παρακολουθώ την προσπάθεια της κυβέρνηση να εμφανίσει την κεντροαριστερή αντιπολίτευση ως… αρνήτρια της συνταγματικής αναθεώρησης. Και μάλιστα ενίοτε με άτεχνες επιθέσεις (όπως του Γεραπετρίτη στον Βενιζέλο) ή με σκληρές εκφράσεις περί «αναθεωρητικού μηδενισμού».

Δεν ξέρω τι και πώς το σκέφτονται εκεί στην κυβέρνηση, αλλά αυτή δεν είναι μία τακτική που μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα περί συναίνεσης.

Την καχυποψία που έχει η αντιπολίτευση για τις προθέσεις της κυβέρνησης την έχει δημιουργήσει η ίδια η κυβέρνηση. Και επειδή εφαρμόζει το σύνταγμα κατά το δοκούν (βλέπε υποκλοπές και άρθρο 86) και διότι στην προεδρική εκλογή δεν επιδίωξε συναίνεση – καθαρά πράγματα!

Και στο τέλος τέλος, η αντιπολίτευση δεν αρνείται εξ ορισμού και συνολικά την αναθεώρηση: Ας την ανοίξει η κυβέρνηση στην παρούσα Βουλή και προσδιορίζουμε όλοι μαζί το περιεχόμενό της στην επόμενη, όπως προβλέπεται, λέει.

Άρα, και αναθεώρηση μπορεί να γίνει και συναίνεση να επιτευχθεί έτσι όπως το λέει η αντιπολίτευση. Αντιθέτως από το δρόμο της κυβέρνησης θα πάμε πάλι σε ό,τι θέλει αποκλειστικά η ΝΔ.

Στους Ευρωσοσιαλιστές ο Αλέξης

Από τα διάφορα ενδιαφέροντα που κυκλοφόρησαν το τριήμερο, κράτησα την πληροφορία ότι ο Αλέξης Τσίπρας… κατευθύνεται προς την Ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών (PES) και όχι προς την Αριστερά (Left).

Εάν και όταν δηλαδή εμφανιστεί με πολιτικό κόμμα, κίνημα, πλατφόρμα ή ό,τι άλλο έχει στο μυαλό του τέλος πάντων, θα επιχειρήσει ένα άλμα προς την σοσιαλδημοκρατία και την κεντροαριστερά, αφήνοντας στο παρελθόν την μασίφ αριστερή ταυτότητα. Το ταξίδι προς το… Κέντρο θα πιστοποιηθεί δηλαδή και με αυτό τον τρόπο.

Βέβαια, οι σχέσεις του προέδρου Αλέξη με τον Ευρωσοσιαλιστές είναι και στενές και παλαιές – θυμάστε ότι ήταν πάντα προσκεκλημένος στις συνόδους του κόμματος, από τα χρόνια της πρωθυπουργίας του.

Ε, πλέον νιώθει εντελώς απελευθερωμένος να το επισημοποιήσει το φλερτ.

Γαλαζοαίματοι σε κρίση

Σε ατυχή συγκυρία επέλεξε ο Παύλος Γλύξμπουργκ ή Ντεγκρές τέλος πάντων, να εκδηλώσει, έστω έμμεσα και μετά ιδιαιτέρας προσοχής, το ενδιαφέρον του για τα πολιτικά πράγματα.

Βλέπετε, συνέπεσε περίπου με τη σύλληψη του Άντριου (κανονικός… πρίγκιψ αυτός) και αυτό δεν βοηθά γενικώς του έχοντες… γαλαζοαίματη καταγωγή να ποντάρουν σε δημοφιλία.

Προφανώς, άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Και άλλος ο Άντριου, άλλος ο Παύλος, έστω κι αν έχουν μία μακρινή συγγένεια.

Παύλο πάντως δεν θέλουμε άλλο στην πολιτική σκηνή. Έχουμε Παύλο – τον Γερουλάνο.

Ο Σπίρτζης και το ΠΑΣΟΚ

Και μιας και το έφερε η κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ, το μεγάλο δίλημμα για τη Χαριλάου είναι πλέον ποιους και ποιες θα βάλει στη λίστα του δεύτερου κύματος με τις επιστροφές/μεταγραφές, καθώς σε αυτό θα συμπεριληφθούν και… βαριά ονόματα – πρώην ίσως και νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ενδεχομένως και πρώην υπουργών του.

Ονόματα όπως η Νίνα Κασιμάτη ή ο Χρήστος Σπίρτζης για παράδειγμα, δεν είναι ακριβώς η… χαρά του Πασόκου. Μάλλον red flag είναι…

Χωρίς lap top

Στο μεταξύ η εκλογή συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ θα γίνει με lap top (και ipad) μόνο σε ορισμένες περιοχές – σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο κατά πως φαίνεται.

Στις περισσότερες περιοχές της επαρχίας θα επιστρέψουμε στην… προψηφιακή εποχή – μην σας πως και στα… σφαιρίδια!

Με άλλα λόγια η ημέρα των εκλογών στις οργανώσεις για την ανάδειξη των συνέδρων θα είναι σε αυτές τις περιφέρειες η… «Ημέρα του εκδρομέα»!

Σιωπηλές διεργασίες στην Credia

Κάτι περισσότερο από μια τυπική αύξηση κεφαλαίου φαίνεται πως είναι η κίνηση των 300 εκατ. ευρώ στη Credia Bank, αν κρίνει κανείς από την κινητικότητα που έχει αρχίσει να καταγράφεται γύρω της. Στους τραπεζικούς διαδρόμους λέγεται ότι το πραγματικό ενδιαφέρον δεν είναι το ποσό, αλλά το ποιος θα καθίσει στο τραπέζι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η πρόβλεψη για περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης δεν πέρασε απαρατήρητη. Αντιθέτως, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα ότι αναζητείται «φρέσκο» αίμα με στρατηγικά χαρακτηριστικά και όχι απλώς μια λογιστική ενίσχυση κεφαλαίων. Κάπως έτσι εξηγούνται και οι ψίθυροι για επενδυτή με γεωπολιτικό αποτύπωμα, ο οποίος δεν θα μπει για να γράψει υπεραξίες και να φύγει.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι, όπως λένε οι γνωρίζοντες, το έχουν ήδη υπολογίσει: μικρή αραίωση σήμερα, μεγαλύτερη ευελιξία αύριο. Άλλωστε, σε ένα περιβάλλον όπου οι τράπεζες ξαναχτίζουν ρόλο και επιρροή, η μετοχική σύνθεση αποκτά άλλη βαρύτητα.

Δεν περνά απαρατήρητο και το timing, με ανοιχτά projects, διεθνείς διασυνδέσεις και εκκρεμότητες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Όπως λένε τραπεζικές πηγές, «δεν μπαίνουν όλοι σε μια τράπεζα για τα νούμερα – κάποιοι μπαίνουν για τη θέση». Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η θέση φαίνεται να μετράει περισσότερο από ποτέ.

