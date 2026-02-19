Τα ιστορικά ντοκουμέντα ενώνουν, οι τελικές αποφάσεις του Τσίπρα, η πρεμιέρα του Μητσοτάκη, η πληγή της Χατζηδάκη και η τύχη της Aegean

Καλημέρα σας

Θετικές είναι οι εξελίξεις με τα ντοκουμέντα από την εκτέλεση των «200» στην Καισαριανή, καθώς διαπιστώθηκε η γνησιότητά τους και άρα αποτελούν ιστορικά στοιχεία μίας πολύ κρίσιμης και με εξαιρετική ευαισθησία, περιόδου.

Ευκαιρία λοιπόν να ομονοήσουν οι πολιτικές δυνάμεις και σε κάτι.

Η κυβέρνηση και η Βουλή κινήθηκαν άμεσα, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης επίσης έθεσαν το θέμα και έκαναν προτάσεις, ώστε ανακτηθεί το υλικό πάση θυσία.

Είναι χρέος όλων και προς την ιστορία και για τη μνήμη των ανθρώπων που θυσιάστηκαν όχι απλά να περιέλθουν τα ντοκουμέντα στο δημόσιο, αλλά και να ομονοήσουν.

Ο Τσίπρας, ο Μαντάνι και ο Σεπτέμβριος

Για να μην ταλαιπωρούμαστε και μπερδευόμαστε όλοι με προβλέψεις, εκτιμήσεις και υπολογισμούς χωρίς τον… ξενοδόχο, οφείλω να σας πληροφορήσω έγκαιρα και αξιόπιστα – κάτι που εγγυώνται οι καλές πηγές μου – ότι ο Αλέξης Τσίπρας το πάει το κόμμα για τον Σεπτέμβριο. Θα προηγηθεί η ΔΕΘ και μετά θα έρθει η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, αυτό είναι το πλάνο.

Ο πρόεδρος Αλέξης έχει μία εκτίμηση και ένα σχέδιο με βάση το οποίο κινείται.

Η εκτίμηση είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν θα αιφνιδιάσει με πρόωρες κάλπες και άρα έχει την πολυτέλεια ο ίδιος να μην αναγκαστεί σε βιαστικές κινήσεις. Άλλωστε ποτέ δεν ήταν της… ταχύτητας, για να λέμε και τη «μαύρη» αλήθεια.

Το σχέδιο έχει να κάνει με τον τύπο της προετοιμασίας που θα έχει η επαφή του με την κοινωνία. Θέλει να προσομοιάζει όσο γίνεται περισσότερο με εκείνη του Μαμντάνι, που κέρδισε τη δημαρχία στη Νέα Υόρκη.

Οι πληγές από τη Χατζηδάκη

Τις πληγές του μετράει το ΠΑΣΟΚ από την υπόθεση με την Τασούλα Χατζηδάκη, η οποία ελέγχεται για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΑ με κάτι επιδόματα που δεν έπρεπε να δοθούν.

Η Χαριλάου Τρικούπη κινήθηκε γρήγορα μόνον όταν η υπόθεση βγήκε στον αέρα. Κάνοντας πολλούς να αναρωτηθούν γιατί δεν γνώριζαν οι κομματικοί νωρίτερα ότι γίνεται έρευνα στον Οργανισμό, ώστε να μεριμνήσουν έγκαιρα και να μην τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις.

Η ίδια η Χατζηδάκη διευκόλυνε πάντως τον Ανδρουλάκη, όχι όπως ο Παναγόπουλος που πάει τη ρήξη μέχρι τέλους. Ζήτησε να ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η ιστορία.

Η πρεμιέρα του Μαρινάκη

Εντυπωσιακή η εκδήλωση του Παύλου Μαρινάκη για τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου το βράδυ της Τετάρτης.

Και λέω εντυπωσιακή διότι δεν συνηθίζονται οι περιπτώσεις πολιτικών που κατεβαίνουν για πρώτη φορά στη μάχη του σταυρού και να έχουν τέτοια αποδοχή στο κόμμα τους. Και μην πείτε «είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος και ήταν αναμενόμενες τόσες πολλές παρουσίες και πλήθος κόσμου», διότι υπήρξαν κι άλλα σε αυτή τη θέση και τώρα δεν τους θυμάται κανείς – μιλάω και για την περίοδο από το 2019.

Σχεδόν όλο το Μαξίμου, δεκάδες βουλευτές και κορυφαία στελέχη, ακόμα και οι βασικοί του… αντίπαλοι στο βόρειο τομέα της Β’ Αθήνας, όπου θα πολιτευτεί ο Μαρινάκης, ήτοι οι Γεωργιάδης, Χατζηδάκης, Κεραμέως, ήταν εκεί.

Ο Βασιλάκης και η πώληση της Aegean

Έντονο παρασκήνιο μαθαίνω ότι υπάρχει γύρω από την Aegean Airlines, κάτι που ενδεχομένως επιφέρει μία τεράστιας σημασίας αλλαγή στο χώρο των αερομεταφορών στη χώρα.

Ο Ευτύχης Βασιλάκης φέρεται να εξετάζει και να συζητά σοβαρά το ενδεχόμενο να πουλήσει την εταιρεία σε ξένους επενδυτές – μη ρωτάτε λεπτομέρειες επ’ αυτού, θα… ανατείλουν κάποια στιγμή όλες οι πληροφορίες, εφόσον προχωρήσουν τα πράγματα.

Εδώ που τα λέμε καλά θα κάνει ο Βασιλάκης, καθώς μετά το δώρο με το σχεδόν «μονοπώλιο» που είχε από την κυβέρνηση η Aegean, αλλά και την τεράστια ενίσχυση (περίπου δωρεά) που απόλαυσε στα χρόνια του κορονοϊού, η εταιρεία απέκτησε μεγάλη αξία. Και όταν μία μετοχή είναι ψηλά, η πώληση είναι από τις ενδεδειγμένες κινήσεις ενός «παίκτη».

Το cash επιστρέφει στην αγορά

Στην αγορά λένε πως οι εποχές αλλάζουν, αλλά ορισμένες συνήθειες επιστρέφουν… ανανεωμένες. Το τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες φαίνεται να «γλυκοκοιτάζουν» τους προμηθευτές τους – είτε πρόκειται για παραγωγούς είτε για μεταποιητές – με ένα δέλεαρ που δύσκολα αγνοείται: πληρωμή στο χέρι.

Cash, εδώ και τώρα, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς «θα», χωρίς αστερίσκους. Και μπορεί επισήμως όλοι να μιλούν για ψηφιοποίηση, διαφάνεια και σύγχρονες πρακτικές, όμως στην πράξη το ρευστό εξακολουθεί να έχει τη γοητεία του. Ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας, όπου το ταμείο μετράει περισσότερο από τις υποσχέσεις.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε μικρούς παίκτες. Ακούγεται έντονα πως και μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς δοκιμάζουν αυτή τη «συνταγή» για να εξασφαλίσουν προτεραιότητα, καλύτερες τιμές ή απλώς… ησυχία. Γιατί, όπως λένε όσοι ξέρουν, οι εποχές έχουν αλλάξει — αλλά το cash παραμένει βασιλιάς.

