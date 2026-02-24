search
24.02.2026 11:38

Ο Τομ Χανκς θα υποδυθεί τον Αβραάμ Λίνκολν στην ταινία «Lincoln in the Bardo» (Photo)

24.02.2026 11:38
Τον Αβραάμ Λίνκολν θα υποδυθεί ο Τομ Χανκς στην επερχόμενη ταινία «Lincoln in the Bardo» και στην κινηματογραφική μεταφορά του best-seller μυθιστορήματος του συγγραφέα Τζορτζ Σόντερς του 2017.

Ο Ντιουκ Τζόνσον σκηνοθετεί την ταινία, η οποία αποτελεί ένα υβρίδιο ζωντανής δράσης και stop-motion animation και προέρχεται από την Starburns Industries.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τομ Χανκς θα εμφανιστεί ως μια live-action εκδοχή του 16ου προέδρου των ΗΠΑ για την ταινία, που αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της παραγωγής στο Λονδίνο.

Το «Lincoln in the Bardo» επικεντρώνεται στη σχέση του Λίνκολν με τον αποβιώσαντα 11χρονο γιο του, Γουίλι Λίνκολν. Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται οι Χανκς και Gary Γκότζμαν για την Playtone, μαζί με τους Τζόνσον, Πολ Γιανγκ και Ντέβον Γιανγκ Ραμπίνοβιτς για τη Starburns Industries. Το αναγνωρισμένο μυθιστόρημα του Saunders κέρδισε το βραβείο Booker 2017.

