Τούρκος παίκτης έσωσε με ΚΑΡΠΑ γλάρο που χτυπήθηκε από μπάλα κατά τη διάρκεια αγώνα (Video)

Η άμεση αντίδραση ενός ποδοσφαιριστή επανέφερε στη ζωή έναν γλάρο, αφού το πουλί χτυπήθηκε από την μπάλα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στην Τουρκία, ανέφερε το πρακτορείο Anadolu.

Το περιστατικό συνέβη στο πρώτο ημίχρονο του τελικού των playoffs του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος Κωνσταντινούπολης.

Ο τερματοφύλακας της Γιουρτνούμ Σπορ, Μουχάμεντ Ουγιανίκ, χτύπησε άθελά του, με την μπάλα έναν γλάρο, ρίχνοντάς τον στο χορτάρι.

Ο αρχηγός της ομάδας Γκάνι Κατάν έσπευσε κοντά του και βλέποντας ότι το πουλί δεν ανταποκρινόταν, ξεκίνησε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και θωρακικές συμπιέσεις σε μια προσπάθεια να το επαναφέρει στη ζωή.

İstanbul Yurdum Spor'un kaptanı Gani Çatan, İstanbul 1. Amatör Lig Play Off Finali'nde kalecinin sahasından uzaklaştırmak istediği topun çarptığı martıyı kalp masajı yaparak yaşama bağladı. pic.twitter.com/lk1dLa376S — Nefes Gazetesi (@nefesgazete) February 23, 2026

Ο γλάρος ανταποκρίθηκε και έδειξε κίνηση πριν ο Κατάν τον πάρει αγκαλιά και σπεύσει στην πλάγια γραμμή για να το παραδώσει στο ιατρικό προσωπικό.

«Ο αρχηγός μας, Γκάνι Κατάν, επανέφερε στη ζωή τον γλάρο χάρη στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) που πραγματοποίησε στο γήπεδο», ανέφερε ο σύλλογος στο Instagram.

😢🇹🇷 Oh no! In an Istanbul amateur league match, a goalkeeper accidentally struck a seagull with the ball — thankfully, a player rushed to…

Παρόλο που η Γιουρντούμ Σπορ έχασε τον αγώνα, ο Κατάν δεν ήταν λυπημένος :

«Χάσαμε το πρωτάθλημα, αλλά το να βοηθάμε να σωθεί μια ζωή είναι καλό. Αυτό ήταν πιο σημαντικό από το πρωτάθλημα», είπε.

