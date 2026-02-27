Europa League: Με Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16»- Οι διασταυρώσεις ως τον τελικό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλό του στη φάση των «16» του Europa League, αλλά και όλες τις διασταυρώσεις ως τον τελικό.
Οι «πράσινοι» έπεσαν πάνω στη Μπέτις, το χειρότερο δυνατό διασταύρωμα, με το πρώτο παιχνίδι να είναι εντός έδρας.
Να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει το εντός έδρας παιχνίδι του στη Λεωφόρο, καθώς το ΟΑΚΑ τις ημερομηνίες διεξαγωγής της φάσης των «16», θα είναι κλειστό λόγω των έργων συντήρισης του στεγάστρου Καλατράβα.
Εφ όσον κάνει την έκπληξη, στα προημιτελικά θα τον περιμένει μία εκ των Φερεντσβάρος ή Μπράγκα, ενώ στα ημιτελικά πέφτει πάνω σε μία εκ των Φράιμπουργκ, Λιόν, Γκενγκ ή Θέλτα.
Φάση των 16
Προημιτελικά
Ημιτελικά
Διαβάστε επίσης:
Ματσάρες Ρεάλ -Μάντσεστερ Σίτι και Παρί- Τσέλσι στους «16» του Champions League
Παναθηναϊκός: Πέθανε ο παλαίμαχος τερματοφύλακας των «πρασίνων», Μιχάλης Βουτσαράς
NBA Europe: Ένα στοίχημα δισεκατομμυρίων και η μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό μπάσκετ – Τα οικονομικά δεδομένα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.