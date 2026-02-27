Europa League: Με Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16»- Οι διασταυρώσεις ως τον τελικό

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλό του στη φάση των «16» του Europa League, αλλά και όλες τις διασταυρώσεις ως τον τελικό.

Οι «πράσινοι» έπεσαν πάνω στη Μπέτις, το χειρότερο δυνατό διασταύρωμα, με το πρώτο παιχνίδι να είναι εντός έδρας.

Να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει το εντός έδρας παιχνίδι του στη Λεωφόρο, καθώς το ΟΑΚΑ τις ημερομηνίες διεξαγωγής της φάσης των «16», θα είναι κλειστό λόγω των έργων συντήρισης του στεγάστρου Καλατράβα.

Εφ όσον κάνει την έκπληξη, στα προημιτελικά θα τον περιμένει μία εκ των Φερεντσβάρος ή Μπράγκα, ενώ στα ημιτελικά πέφτει πάνω σε μία εκ των Φράιμπουργκ, Λιόν, Γκενγκ ή Θέλτα.

Η κλήρωση του Europa League

Φάση των 16

Φερεντσβάρος – Μπράγκα

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Μπέτις

Γκενκ – Φράιμπουργκ

Θέλτα – Λιόν

Στουτγάρδη – Πόρτο

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

Μπολόνια – Ρόμα

Λιλ – Αστον Βίλα

Προημιτελικά

Φερεντσβάρος – Μπράγκα / ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Μπέτις

Γκενκ – Φράιμπουργκ / Θέλτα – Λιόν

Στουτγάρδη – Πόρτο / Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

Μπολόνια – Ρόμα / Λιλ – Αστον Βίλα

Ημιτελικά

Φερεντσβάρος – Μπράγκα / ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Μπέτις VS Γκενκ – Φράιμπουργκ / Θέλτα – Λιόν

Γκενκ – Φράιμπουργκ / Θέλτα – Λιόν Στουτγάρδη – Πόρτο / Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ VS Μπολόνια – Ρόμα / Λιλ – Αστον Βίλα

Διαβάστε επίσης:

Ματσάρες Ρεάλ -Μάντσεστερ Σίτι και Παρί- Τσέλσι στους «16» του Champions League

Παναθηναϊκός: Πέθανε ο παλαίμαχος τερματοφύλακας των «πρασίνων», Μιχάλης Βουτσαράς

NBA Europe: Ένα στοίχημα δισεκατομμυρίων και η μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό μπάσκετ – Τα οικονομικά δεδομένα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό