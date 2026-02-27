search
27.02.2026 14:21

Europa League: Με Μπέτις ο Παναθηναϊκός στους «16»- Οι διασταυρώσεις ως τον τελικό

tettei-santchez-panathinaikos

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλό του στη φάση των «16» του Europa League, αλλά και όλες τις διασταυρώσεις ως τον τελικό.

Οι «πράσινοι» έπεσαν πάνω στη Μπέτις, το χειρότερο δυνατό διασταύρωμα, με το πρώτο παιχνίδι να είναι εντός έδρας.

Να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει το εντός έδρας παιχνίδι του στη Λεωφόρο, καθώς το ΟΑΚΑ τις ημερομηνίες διεξαγωγής της φάσης των «16», θα είναι κλειστό λόγω των έργων συντήρισης του στεγάστρου Καλατράβα.

Εφ όσον κάνει την έκπληξη, στα προημιτελικά θα τον περιμένει μία εκ των Φερεντσβάρος ή Μπράγκα, ενώ στα ημιτελικά πέφτει πάνω σε μία εκ των Φράιμπουργκ, Λιόν, Γκενγκ ή Θέλτα.

Η κλήρωση του Europa League

Φάση των 16

  • Φερεντσβάρος – Μπράγκα
  • ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Μπέτις
  • Γκενκ – Φράιμπουργκ
  • Θέλτα – Λιόν
  • Στουτγάρδη – Πόρτο
  • Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
  • Μπολόνια – Ρόμα
  • Λιλ – Αστον Βίλα

Προημιτελικά

  • Φερεντσβάρος – Μπράγκα / ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Μπέτις
  • Γκενκ – Φράιμπουργκ / Θέλτα – Λιόν
  • Στουτγάρδη – Πόρτο / Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
  • Μπολόνια – Ρόμα / Λιλ – Αστον Βίλα

Ημιτελικά

  • Φερεντσβάρος – Μπράγκα / ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Μπέτις VS Γκενκ – Φράιμπουργκ / Θέλτα – Λιόν
  • Στουτγάρδη – Πόρτο / Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ VS Μπολόνια – Ρόμα / Λιλ – Αστον Βίλα

