Καινούργιου για δηλώσεις Μικρούτσικου: «Από τις πιο δύσκολες στιγμές μου τηλεοπτικά – Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει» (Video)

Τις δηλώσεις του Ανδρέα Μικρούτσικου για την Ελένη Μενεγάκη σχολίασε η ομάδα του «Super Κατερίνα», με την παρουσιάστρια να δηλώνει έκπληκτη από όσα ο πρώην συνεργάτης της αποκάλυψε δημοσίως.

«Εγώ έπαθα σοκ με αυτό που είπε για την Ελένη Μενεγάκη. Μπορεί να έχει γίνει αυτό, ναι. Εδώ δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Ό,τι κι αν έχει γίνει, 30 χρόνια στο παρελθόν, εννοώ ότι να έχεις καλύψει έναν άνθρωπο, να τον έχεις στηρίξει, οτιδήποτε… Δεν ξέρω, εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό σε αυτό, αλλά εντάξει, ο καθένας…», είπε αρχικά, σχολιάζοντας στη συνέχεια τις δηλώσεις που είχε κάνει για την Όλγα Τρέμη, κάτι που -όπως τόνισε- αποτέλεσε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές για την ίδια τηλεοπτικά.

«Αυτό το ‘χα βιώσει εδώ με την Όλγα Τρέμη και ήταν απ’ τις δυσκολότερες στιγμές μου τηλεοπτικά. Τέλος πάντων, να είναι όλα καλά. Εμένα μ’ αρέσουν οι άνθρωποι που είναι ειλικρινείς αλλά όταν ο άλλος σου έχει εμπιστευτεί κάτι…» είπε χαρακτηριστικά.

