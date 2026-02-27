Ο Πλεύρης τιμά τον Γράμμο και το Βίτσι – Νέο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα στη Βουλή

Σαφές μήνυμα για μαζική επανεξέταση και αύξηση των ανακλήσεων ασύλου έστειλε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Δημήτρη Τζανακόπουλου, σχετικά με την υπόθεση του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας Τζαβέντ Ασλάμ, ωστόσο δεν παρέλειψε να προσφέρει ένα ακόμη χυδαίο, ακροδεξιό και αντικομμουνιστικό παραλήρημα, αναβιώνοντας εμφυλιοπολεμικούς διαχωρισμούς.

Ο Δ. Τζανακόπουλος κατηγόρησε τον υπουργό Μετανάστευσης για πολιτική «εκδικητική απέναντι στους πρόσφυγες», ενώ σχολιάζοντας συνέντευξη του κ. Πλεύρη στο ONE, ανέφερε ότι ο υπουργός έσπευσε να αποκαταστήσει τη φήμη της δεξιάς σε σχέση με την παρουσία της την περίοδο της Αντίστασης, διότι έχει «αγωνία μετά την πάνδημη συγκίνηση» από τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων κομμουνιστών της Καισαριανής. «Και μας είπατε ότι η Δεξιά πολέμησε τον κατακτητή. Ότι δεν ήταν δωσίλογοι οι δεξιοί. Ήταν αντιστασιακοί. Θα σας πω ποια είναι η ορθή τοποθέτηση. Πράγματι, όλοι οι δεξιοί δεν ήταν δωσίλογοι, αλλά όλοι οι δωσίλογοι ήταν δεξιοί και αυτό δεν μπορείτε να το αποφύγετε», είπε χαρακτηριστικά.

«Είπατε ότι οι δεξιοί δεν πολέμησαν. Εμείς είμαστε περήφανοι που πολέμησαν. Ταυτόχρονα είμαστε υπερήφανοι και για αυτούς που πολέμησαν στο Βίτσι και στο Γράμμο», απάντησε ο κ. Πλεύρης σε ένα αντικομμουνιστικό παραλήρημα, επαναφέροντας στο πολιτικό προσκήνιο μνήμες από μια σκοτεινή περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Την Πέμπτη σε συνέντευξή του στο ONE, ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στον Σταμάτη Ζαχαρό, ανέφερε πως δεν αναγνωρίζει κανένα αγώνα της Αριστέρας.

«Ούτε σέβομαι, ούτε τιμώ τους αγώνες της Αριστεράς. Εγώ είμαι δεξιός, αντιστοίχως και στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο πολέμησαν Έλληνες, αυτό είναι ξεκάθαρο», είπε και ισχυρίστηκε πως οι δεξιοί δεν ήταν δωσίλογοι, αλλά αντιστασιακοί.

