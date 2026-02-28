search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:58
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 14:51

Ανδρουλάκης για Τέμπη: Η μνήμη δεν ξεθωριάζει – Χρέος μας η Δικαιοσύνη

28.02.2026 14:51
androulakis_main

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· Αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη.

Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών σε δήλωσή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνει ωστόσο πώς «αντί η Πολιτεία να σταθεί στο ύψος αυτής της υποχρέωσης, η ελληνική κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κυνική επιχείρηση εκ μέρους της κυβέρνησης συγκάλυψης ευθυνών πολιτικών προσώπων, όπως άλλωστε έκαναν εργαλειοποιώντας το άρθρο 86 και σε άλλες υποθέσεις για τις οποίες έχουν έρθει δικογραφίες στη Βουλή».

Καταλόγισε αποκλειστική υπαιτιότητα της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, υποστηρίζοντας ότι «η εξεταστική επιτροπή εκφυλίστηκε σε διαδικασία-παρωδία, ενώ η απονευρωμένη προανακριτική κατέληξε στην παραπομπή του αρμόδιου υπουργού για πλημμεληματικού χαρακτήρα αδίκημα».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ακόμη ότι η απώλεια ανθρώπινων ζωών στον 21ο αιώνα, εξαιτίας της σύγκρουσης δύο τρένων που κινούνταν στην ίδια γραμμή, «συνιστά από μόνη της συντριπτική αποτυχία του κρατικού μηχανισμού, ιδιαίτερα σε μια χώρα που έχει ελάχιστες λειτουργικές σιδηροδρομικές γραμμές.

Εξίσου εξοργιστική, όμως, είναι κάθε απόπειρα αμνήστευσης ή υποβάθμισης των πολιτικών ευθυνών που συνδέονται με αυτή την τραγωδία. Δεν είναι, λοιπόν, παράλογο να πλανάται στην κοινωνία ένα διάχυτο αίσθημα ατιμωρησίας».

Επεσήμανε παράλληλα πως η ουσιαστική δικαιοσύνη, όμως, δεν εξαντλείται στην ποινική της διάσταση αλλά προϋποθέτει και θωράκιση των κρατικών υποδομών ενώ αποδίδει στη κυβέρνηση την ευθύνη για τη δομική αναμόρφωση του σιδηροδρομικού δικτύου.

«Τρία χρόνια μετά τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, το συμπέρασμα προβάλλει αμείλικτο: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της Νέας Δημοκρατίας.

Όσο δεν φωτίζονται όλες οι πτυχές του δυστυχήματος και παρεμποδίζεται η ουσιαστική απόδοση ευθυνών, η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Και χωρίς εμπιστοσύνη, η ίδια η ποιότητα της δημοκρατίας αποδυναμώνεται», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και κατέληξε:

«Ο σεβασμός στη μνήμη των 57 θυμάτων και των οικογενειών τους επιβάλλει ένα αδιαπραγμάτευτο χρέος: πλήρη δικαιοσύνη και συγκροτημένο σχέδιο για έναν σύγχρονο, ασφαλή σιδηρόδρομο που ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και, πρωτίστως, στην αξία της ανθρώπινης ζωής»

Διαβάστε επίσης

Άδωνις Γεωργιάδης: Μηνύσεις για αναρτήσεις περί δήθεων offshore στον Παναμά

Μητσοτάκης για Τέμπη: Οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα

Πλεύρης: Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η επανεξέταση των ασύλων, παρακολουθώ την υπόθεση Ασλάμ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
khamenei (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον Χαμενεΐ: «Είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω» απαντά ο Αραγτσί

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 51 θύματα στο πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων

maria-karystianou
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσω στη σημερινή συγκέντρωση»

17hronos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος ύποπτος (Video)

maleskou
LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

israel
ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμος στόχος οτιδήποτε αμερικανικό ή ισραηλινό» διαμηνύει το Ιράν - 40 νεκρές μαθήτριες από επίθεση σε σχολείο (Video/Photos)

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:58
khamenei (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον Χαμενεΐ: «Είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω» απαντά ο Αραγτσί

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 51 θύματα στο πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων

maria-karystianou
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσω στη σημερινή συγκέντρωση»

1 / 3