Άδωνις Γεωργιάδης: Μηνύσεις για αναρτήσεις περί δήθεων offshore στον Παναμά

Με μηνύσεις απειλεί ο Άδωνις Γεωργιάδης όσους αναπαράγωγουν ισχυρισμούς για δήθεν offshore εταιρείας που τον αφορά, κάνοντας λόγο για «πλαστά έγγραφα» και συκοφαντική εκστρατεία εις βάρος.

Ο υπουργός Υγείας διαψεύδει κατηγορηματικά όσα γράφονται στο διαδίκτυο, τονίζοντας πως τα έγγραφα που κυκλοφορούν είναι κατασκευασμένα και γνωστοποιεί πως έχει ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες κατά χρηστών που αναπαρήγαγαν τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανάρτηση, σε μία περίπτωση ο λογαριασμός που ανάρτησε το περιεχόμενο το απέσυρε έπειτα από σχετικό αίτημα, ενώ σε δεύτερη περίπτωση δόθηκε εντολή για κατάθεση μήνυσης. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι θα προσφεύγει άμεσα στη Δικαιοσύνη εναντίον οποιουδήποτε αναπαράγει, όπως αναφέρει, τις συγκεκριμένες συκοφαντίες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Το νέο παραμύθι των διαφόρων γελοίων λασπολόγων του διαδικτύου σήμερα είναι αυτά τα πλαστά έγγραφα περί δήθεν δικής μου off shore ή του αδελφού μου. Τα έγγραφα αυτά είναι καταφανώς κατασκευασμένα και γί´αυτό ζήτησα από τον πρώτο λογαριασμό που είδα να τα κατεβάσει πριν καταθέσω μήνυση. Τα κατέβασε αμέσως. Μετά είδα έναν δεύτερο που μάλιστα δεν με είχε κάνει μενσιον για να γυρνά η συκοφαντία του στο διαδίκτυο χωρίς δική μου απάντηση. Δεν το κατέβασε ήδη έδωσα εντολή και καταθέτω μήνυση σήμερα. Τονίζω ότι όποιος κάνει αναπαραγωγή αυτών των συκοφαντιών θα πηγαίνει αμέσως στη Δικαιοσύνη. Λυπούμαι αλλά δεν έχω άλλο τρόπο προστασίας μου».

Το νέο παραμύθι των διαφόρων γελοίων λασπολόγων του διαδικτύου σήμερα είναι αυτά τα πλαστά έγγραφα περί δήθεν δικής μου off shore ή του αδελφού μου. Τα έγγραφα αυτά είναι καταφανώς κατασκευασμένα και γί´αυτό ζήτησα από τον πρώτο λογαριασμό που είδα να τα κατεβάσει πριν καταθέσω… pic.twitter.com/8yXBVzFibF February 28, 2026

