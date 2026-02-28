search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:39
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 10:46

Μέση Ανατολή: Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μαξίμου μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

28.02.2026 10:46
mitsotakis-kysea

Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη «σκιά» των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως καθώς ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν συντονισμένα κατά του Ιράν, εξαπολύοντας πυραυλικές επιθέσεις σε προεδρικά κτήρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για Τέμπη: Οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα

Πλεύρης: Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η επανεξέταση των ασύλων, παρακολουθώ την υπόθεση Ασλάμ

Σοφιανός στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας: Οι φωτογραφίες των 200 ανήκουν στην Καισαριανή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
17hronos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος ύποπτος (Video)

maleskou
LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»

iran_ali-khamenei_1702_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Channel 12: «Νεκρός» ο Χαμενεΐ – «Θα πέσουμε από τις καρέκλες μας αν κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση»

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

kougias31
LIFESTYLE

Χρίστος Κούγιας: Οι οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

israel
ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμος στόχος οτιδήποτε αμερικανικό ή ισραηλινό» διαμηνύει το Ιράν - 40 νεκρές μαθήτριες από επίθεση σε σχολείο (Video/Photos)

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:37
17hronos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος ύποπτος (Video)

maleskou
LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»

iran_ali-khamenei_1702_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Channel 12: «Νεκρός» ο Χαμενεΐ – «Θα πέσουμε από τις καρέκλες μας αν κάνει δήλωση σε ζωντανή σύνδεση»

1 / 3