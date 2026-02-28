Μέση Ανατολή: Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μαξίμου μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη «σκιά» των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως καθώς ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν συντονισμένα κατά του Ιράν, εξαπολύοντας πυραυλικές επιθέσεις σε προεδρικά κτήρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για Τέμπη: Οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα

Πλεύρης: Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η επανεξέταση των ασύλων, παρακολουθώ την υπόθεση Ασλάμ

Σοφιανός στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας: Οι φωτογραφίες των 200 ανήκουν στην Καισαριανή