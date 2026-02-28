Μέση Ανατολή: Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μαξίμου μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει στις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη «σκιά» των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται εκτάκτως καθώς ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν συντονισμένα κατά του Ιράν, εξαπολύοντας πυραυλικές επιθέσεις σε προεδρικά κτήρια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Διαβάστε επίσης:
Μητσοτάκης για Τέμπη: Οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα
Πλεύρης: Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης η επανεξέταση των ασύλων, παρακολουθώ την υπόθεση Ασλάμ
Σοφιανός στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας: Οι φωτογραφίες των 200 ανήκουν στην Καισαριανή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.