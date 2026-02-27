Σοφιανός στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας: Οι φωτογραφίες των 200 ανήκουν στην Καισαριανή

Τη θέση ότι οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών εκτελεσθέντων ανήκουν στο χώρο της Καισαριανής, πήρε ο Νίκος Σοφιανός σε παρέμβασή του κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Αθήνας.

Το μέλος του ΠΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και δημοτικός σύμβουλος στον δήμο της Αθήνας με τη Λαϊκή Συσπείρωση, μιλώντας στη συνεδρίαση συμφώνησε με την δημιουργία Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα, πλην όμως επέμεινε ότι ο χώρος όπου πρέπει να εκτεθούν αυτές οι φωτογραφίες είναι το «θυσιαστήριο της λευτεριάς» στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Ειδικότερα σημείωσε πως «το ζήτημα της δημοσιοποίησης των συγκλονιστικών φωτογραφιών από τη στιγμή λίγο πριν την εκτέλεση των 200 αλύγιστων κομμουνιστών» πρέπει να αναδειχθεί «από την πλευρά, όχι μόνο της ιστορικής στιγμής που αποθανατίζουν αλλά της πορείας αυτών των ανθρώπων σαν κρατούμενοι στις φυλακές της δικτατορίας του Μεταξά, σαν αλύγιστοι σε βασανιστήρια, σε εξορίες, σε φυλακίσεις, σαν αρνητές δηλώσεων μετανοίας και σαν παραδομένοι από το κράτος στις κατοχικές δυνάμεις, για να λειτουργήσουν σαν ανθρώπινη δεξαμενή αντιποίνων στο Μπλοκ 15 του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου».

«Θεωρούμε» είπε, «ότι δεν πρέπει να συγχέεται μια συζήτηση στον δημόσιο λόγο που προηγήθηκε του αιτήματος για μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην πόλη των Αθηνών με τον χώρο που ανήκουν αυτές οι φωτογραφίες και αυτός είναι η Καισαριανή, είναι το θυσιαστήριο της λευτεριάς που βρίσκεται εκεί, εκεί που πρέπει να εκτεθούν».

Σύμφωνα με τον Νίκο Σοφιανό «σωστά αγοράστηκαν από το ελληνικό κράτος, το όφειλε το ελληνικό κράτος». Πρόσθεσε πως «χαρακτηρίστηκαν σαν μνημείο νεώτερης ιστορίας και από αυτή την σκοπιά πρέπει να εκτεθούν εκεί μαζί με αντικείμενα, σημειώματα και να αναδειχθεί συνολικότερα το θυσιαστήριο της Καισαριανής».

Όσο για εκείνους που «βεβήλωσαν, που έσπασαν τις πλάκες με τα ονόματα των 200 κομμουνιστών το έκαναν σε ένα μνημείο, όπου συνολικά περιλαμβάνει 650 εκτελεσμένους» όπου «200 είναι οι κομμουνιστές της 1ης του Μάη, 100 είναι στις 10 του Μάη» ενώ συνολικά «είναι δύο χρόνια εκτελέσεων πατριωτών, αγωνιστών, κομμουνιστών, αλλά και Ιταλών και Γερμανών αντιφασιστών που είχαν λιποτακτήσει από τα ναζιστικά στρατεύματα της Βέρμαχτ». «Τα λέμε αυτά», είπε, «γιατί η Ιστορία πρέπει να δρα, πρέπει να εμπνέει και είναι στοιχείο αυτής της αλύγιστης κορμοστασιάς η πορεία αυτών των ανθρώπων σαν αγωνιστές στον Μεσοπόλεμο, σαν ηγέτες της τάξης τους, εργάτες, δικηγόροι, καθηγητές κλπ.»

Ο Νίκος Σοφιανός αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες που οφείλει να λάβει ο δήμος της Αθήνας, με σκοπό να αναδειχθούν και άλλα ιστορικά μνημεία του κέντρου της πρωτεύουσας που αποτυπώνουν στιγμές της νεώτερης ιστορίας του εργατικού – λαϊκού κινήματος τονίζοντας:

«Όσον αφορά τον Δήμο, επειδή συμφωνούμε για το Μουσείο, θα λέγαμε ότι η Σανταρόζα, που κακώς παραχωρήθηκε στον κύριο Φλωρίδη, ήταν ένας ενδεδειγμένος ιστορικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας για ένα τέτοιο Μουσείο. Παράλληλα υπάρχουν και άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Εμείς επαναφέρουμε το θέμα την ονοματοδοσίας της Πλατείας Κοτζιά σε Πλατεία Εθνικής Αντίστασης – η Αθήνα δεν έχει πλατεία Εθνικής Αντίστασης – ήταν μια απόφαση που πήρε το δημοτικό συμβούλιο αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση και δεν εγκρίθηκε από τους παραπάνω. Να αναδειχθούν το σπίτι της ΕΠΟΝ, να αναδειχθούν τα μνημεία που ο Δήμος έχει κάνει στο Δουργούτι, για το μπλόκο που έγινε στο Δουργούτι, το μπλόκο στα Παλαιά Σφαγεία στα Πετράλωνα, όπου έγιναν εκτελέσεις αγωνιστών και σε πολλά άλλα σημεία. Να υλοποιηθούν αποφάσεις αλλά και τοπόσημα που ο ίδιος ο Δήμος έχει αναδείξει και που έχουν μια αξία, για να αποκτά μια διάσταση ο αγώνας με ιδανικά, με αξίες ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους».

Διαβάστε επίσης

Τέμπη – Νέα παρέμβαση Φλωρίδη: Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αποκλείσει τη συνδρομή εργαστηρίων του εξωτερικού (video)

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα βασικός συντελεστής της εξίσωσης που διαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη του αύριο (Video)

Τσίπρας: Ανοίγει βηματισμό, μετρά το κλίμα στην κοινωνία και περιμένει τον… Σεπτέμβριο