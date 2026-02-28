AlphaBank: Κέρδη 943 εκατ. το 2025 και αυξημένες διανομές προς τους μετόχους

Καθαρά κέρδη ύψους 943,3 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Alpha Bank το 2025, σημειώνοντας αύξηση 44% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς, καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία το τριετές στρατηγικό της σχέδιο για την περίοδο 2023-2025.

Η τράπεζα προχωρά σε διανομή 519 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους, ποσό που αντιστοιχεί στο 55% των καθαρών κερδών και είναι τετραπλάσιο σε σχέση με το 2023. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί ισόποσα μέσω μερίσματος και επαναγοράς μετοχών, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,36 ευρώ, ενώ ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) ανήλθε σε 13,8%.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η Alpha Bank κατέγραψε ρεκόρ εκταμιεύσεων νέων δανείων, τα οποία έφτασαν τα 4,2 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση 40% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά, η καθαρή πιστωτική επέκταση για το 2025 ανήλθε στα 3,5 δισ. ευρώ, με κύριο μοχλό τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα 413,3 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή ήταν και η επίδοση στα έσοδα από προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 12% σε τριμηνιαία βάση και κατά 19% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 136,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 15%. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διατηρήθηκε στο 3,6%, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 48 μονάδες βάσης, χαμηλότερα από τον στόχο.

Τα συνολικά έσοδα για το 2025 ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,2 δισ. ευρώ προήλθαν από την ενσωμάτωση της AstroBank.

Παράλληλα, η Alpha Bank ενισχύει τη θέση της μέσω στρατηγικών εξαγορών. Οι FlexFin, AXIA Ventures και Astrobank αναμένεται να ενσωματωθούν πλήρως έως το τρίτο τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας τις επαναλαμβανόμενες πηγές εσόδων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η συμφωνία για την εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρείας Altius στην Κύπρο και τη συγχώνευσή της με την Universal Life, δημιουργώντας τον τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό οργανισμό στη χώρα.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026 και εκτιμάται ότι θα έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη CET1, ενώ θα συμβάλει θετικά στα κέρδη ανά μετοχή και στην απόδοση κεφαλαίου.

Το 2025 σηματοδότησε την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου της τράπεζας, με υπέρβαση των βασικών στόχων σε επίπεδο κερδοφορίας, αποδοτικότητας και κεφαλαιακής ισχύος.

Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή θα συνεχιστεί, με ενίσχυση περίπου 11%, καθώς θα αποτυπώνονται σταδιακά οι συνέργειες από τις πρόσφατες εξαγορές.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό της περιόδου 2026-2028 αναμένεται να παρουσιαστούν στο Investor Day, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Δυναμική τιμολόγηση ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους

Εθνική Τράπεζα: Ισχυρά αποτελέσματα με κέρδη 1,3 δισ. και RoTE 15,5% το 2025 – Το πλάνο ανάπτυξης έως το 2028

Περισσότερες από 5.000 δωρεάν πίτσες διανεμήθηκαν στο πλαίσιο της Free Pizza Day 2026