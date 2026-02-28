search
28.02.2026 18:09

Τσίπρας για επίθεση στο Ιράν: «Η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ειρήνη»

28.02.2026 18:09
alexis_tsipras__eurokinissi

«Η ελληνική κυβέρνηση αντί να λέει μεγάλα λόγια για την Ευρώπη και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στο οποίο συμμετέχουμε, θα έπρεπε να υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ειρήνη και διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν» τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στην επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.

«Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να οικοδομήσει σχήματα συνεργασίας για την ειρήνη την ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή. Όχι να αυτοχειροκροτείται επειδή συμπεριλαμβάνεται στο εξάγωνο συμμαχιών που προτείνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για να χτίσει το νέο μέτωπο του πολέμου», πρόσθεσε.

