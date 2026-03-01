Ιράν: Αυτοί οι τρεις αξιωματούχοι είναι οι πιθανότεροι διάδοχοι του Χαμενεΐ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τρεις αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, θα αναλάβουν τη μετάβαση στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ένας σύμβουλος του αγιατολάχ, ο Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.
Εκτός από τον Πεζεσκιάν το έργο αυτό θα αναλάβουν ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος, πρόσθεσε ο Μοχμπέρ.
Το Ιράν είχε προετοιμαστεί «για όλα τα σενάρια», περιλαμβανομένου του θανάτου του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.
«Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτές τις στιγμές και είχαμε εξετάσει όλα τα σενάρια», δήλωσε ο Γαλιμπάφ σε βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου «πέρασαν τις κόκκινες γραμμές μας» και «θα υποστούν τις συνέπειες».
