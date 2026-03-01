Guardian και Der Spiegel για Τραμπ και χτύπημα στο Ιράν: Θεατής η Ευρώπη, χαμένη σε κάθε περίπτωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ το 2026 δεν επιδιώκει απλώς μια στρατιωτική νίκη, αλλά μια συνολική αναδιάταξη του παγκόσμιου χάρτη, επιβάλλοντας αυτό που ονομάζουν “Pax Americana 2.0” ή “δόγμα Τραμπ” (America First, Everywhere). Σε αυτό κατατείνουν στις αναλύσεις του τα δύο μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Σε αντίθεση με την πρώτη θητεία του που ήταν πιο απομονωτική, οι αναλυτές του Guardian επισημαίνουν ότι τώρα ο Τραμπ χρησιμοποιεί την απόλυτη στρατιωτική ισχύ για να «τελειώνει» με εκκρεμότητες δεκαετιών. Η λογική είναι: «Ειρήνη μέσω της κυριαρχίας, όχι μέσω των διαπραγματεύσεων».

Μήνυμα προς Κίνα και Ρωσία

Το Der Spiegel αναφέρει ότι το χτύπημα στο Ιράν είναι ένα «έμμεσο μήνυμα» προς το Πεκίνο. Δείχνοντας ότι μπορεί να αλλάξει καθεστώτα στη Μέση Ανατολή μέσα σε μέρες, ο Τραμπ προσπαθεί να αποκαταστήσει τον φόβο προς την αμερικανική ισχύ παγκοσμίως.

Παράκαμψη του ΟΗΕ

Οι Ευρωπαίοι σχολιαστές τονίζουν με ανησυχία ότι η επιχείρηση «Epic Fury» ξεκίνησε χωρίς καμία έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό θεωρείται η «ταφόπλακα» του διεθνούς συστήματος που γνωρίζαμε μετά το 1945. Η Ευρώπη φοβάται ότι αν η «αλλαγή καθεστώτος» νομιμοποιηθεί ως πρακτική από τις ΗΠΑ, τότε ο κόσμος εισέρχεται σε μια εποχή απόλυτης αστάθειας, όπου όποιος έχει το μεγαλύτερο όπλο ορίζει ποιος κυβερνά κάθε χώρα.

Οι αναλυτές του Spiegel υποστηρίζουν ότι η «Pax Americana» του Τραμπ δεν αφορά μόνο τις βόμβες, αλλά και την ενέργεια. Με τον έλεγχο των πηγών ενέργειας στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ θα μπορούν να ελέγχουν τις τιμές που πληρώνει η Ευρώπη, κρατώντας την ΕΕ σε μια κατάσταση «ελεγχόμενης εξάρτησης».

Ο Guardian υπογραμμίζει ότι η μονομερής δράση των ΗΠΑ αφήνει την Ευρώπη «θεατή». Αν ο Τραμπ μπορεί να ξεκινά πολέμους τέτοιας κλίμακας χωρίς να συμβουλεύεται τους συμμάχους του, τότε η συμμαχία του ΝΑΤΟ υφίσταται μόνο στα χαρτιά.

Η μεγάλη ένσταση των Ευρωπαίων είναι ότι η βίαιη επιβολή της «Pax Americana» σπάνια οδηγεί σε σταθερότητα. Φέρνουν ως παράδειγμα το Ιράκ και το Αφγανιστάν, προειδοποιώντας ότι μια κατάρρευση του Ιράν χωρίς ξεκάθαρο διάδοχο σχήμα θα δημιουργήσει μια «μαύρη τρύπα» τρομοκρατίας και προσφυγιάς που θα πνίξει την Ευρώπη, ενώ οι ΗΠΑ θα είναι προστατευμένες πίσω από τον Ατλαντικό.

Όλα ή τίποτα

Για τους Ευρωπαίους αναλυτές, ο Τραμπ το 2026 παίζει το χαρτί του «όλα ή τίποτα». Αν πετύχει, θα είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγεμόνας του πλανήτη. Αν αποτύχει, θα έχει παρασύρει ολόκληρη τη Δύση σε μια οικονομική και γεωπολιτική άβυσσο.

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σφυροκοπούν την Τεχεράνη, το Der Spiegel προειδοποιεί ότι ο Τραμπ δεν στοχεύει μόνο στο Ιράν, αλλά στο να δείξει σε Μόσχα και Πεκίνο ότι ο κόσμος έχει πλέον έναν και μόνο «αστυνόμο».

Η οργισμένη αντίδραση της Ρωσίας

Η Μόσχα, διά στόματος Σεργκέι Λαβρόφ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως «προμελετημένη πράξη ένοπλης επιθετικότητας κατά κυρίαρχου κράτους». Οι Ρώσοι αναλυτές βλέπουν την επιχείρηση «Epic Fury» ως πρόβα τζενεράλε. Πιστεύουν ότι αν ο Τραμπ καταφέρει να αλλάξει το καθεστώς στο Ιράν, η επόμενη στη λίστα θα είναι η Ρωσία, με στόχο τον πλήρη στραγγαλισμό της επιρροής της στην Ευρασία.

Παρά τους βομβαρδισμούς, αναφέρεται ότι η Ρωσία συνεχίζει να προμηθεύει το Ιράν με προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα (όπως το Verba), προσπαθώντας να αποτρέψει μια γρήγορη αμερικανική νίκη.

Κίνα

Η Κίνα δεν στέλνει στρατό, αλλά στέλνει τεχνολογία. Από τον Ιανουάριο του 2026, η Κίνα βοηθά το Ιράν να αντικαταστήσει όλο το δυτικό λογισμικό με κινεζικά συστήματα, ώστε να θωρακιστεί από τις αμερικανικές κυβερνοεπιθέσεις.

Η Κίνα αγοράζει το 80% του ιρανικού πετρελαίου: Αν οι ΗΠΑ ελέγξουν το Ιράν, η Κίνα χάνει τον κυριότερο ενεργειακό της σύμμαχο. Το Πεκίνο χαρακτήρισε τις επιθέσεις «στρατιωτική περιπέτεια» που οδηγεί σε χάος. Για το Πεκίνο, η Pax Americana σημαίνει ότι το δόγμα της Κίνας «Η Ανατολή ανατέλλει και η Δύση δύει» δέχεται ένα συντριπτικό πλήγμα.

Γιατί η Ευρώπη τρέμει;

Οι Ευρωπαίοι αναλυτές αναδεικνύουν το ευρωπαϊκό αδιέξοδο: Αν το Ιράν αντέξει και η Ρωσία/Κίνα το στηρίξουν ενεργά, οδηγούμαστε σε έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέσω αντιπροσώπων. Αν το Ιράν καταρρεύσει, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με εκατομμύρια πρόσφυγες και μια ενεργειακή εξάρτηση από τις ΗΠΑ που θα κρατήσει δεκαετίες. Η «Pax Americana» του 2026 δεν είναι η ειρήνη της συνεργασίας, αλλά η «ειρήνη της υποταγής». Η Ρωσία και η Κίνα το γνωρίζουν και, παρόλο που προς το παρόν αποφεύγουν την άμεση σύγκρουση με τις ΗΠΑ, η στήριξή τους προς το Ιράν γίνεται όλο και πιο «χειροπιαστή».

