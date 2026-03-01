search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.03.2026 11:44
ΚΟΣΜΟΣ

01.03.2026 08:11

Ιράν: H στιγμή που η κρατική τηλεόραση ανακοινώνει τον θάνατο του Χαμενεΐ – Τα δάκρυα του παρουσιαστή (Video)

Με δάκρυα στα μάτια ο παρουσιαστής της ιρανικής τηλεόρασης ανακοίνωσε τον θάνατό του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο Ηγέτης και Ιμάμης των Μουσουλμάνων, η Αυτού Εξοχότης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χοσεϊνί Χαμενεΐ, στον δρόμο για τη διαφύλαξη της ανύψωσης του ιερού προσκυνήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο», ανέφερε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με μετάφραση του Reuters.

«Ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο», πρόσθεσε.

Η ιρανική κυβέρνηση κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους και 7 ημέρες αργίας.

Χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στην πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Χτυπήσαμε 27 αμερικανικές βάσεις και ισραηλινές εγκαταστάσεις

Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Αν μας χτυπήσετε, θα απαντήσουμε με πρωτοφανή ισχύ

Παχλαβί: Μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ η Ισλαμική Δημοκρατία θα βρεθεί «στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας»

