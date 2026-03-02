search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 15:51
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 12:36

Brit Awards 2026: Στην κορυφή η Olivia Dean – Τιμητικό βραβείο στον Ozzy Osbourne (Videos/Photos)

02.03.2026 12:36
brit-awards-new

Η Olivia Dean κυριάρχησε στη φετινή τελετή απονομής των BRIT Awards, αποσπώντας τέσσερα βραβεία, μεταξύ των οποίων του Καλλιτέχνη της Χρονιάς και του ‘Αλμπουμ της Χρονιάς. 

Παραλαμβάνοντας το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Αυτό το άλμπουμ μιλάει για την αγάπη και την ανάγκη να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, σε έναν κόσμο που αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι χωρίς αγάπη».

Η 46η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στη Co-op Live Arena του Μάντσεστερ, με οικοδεσπότη τον κωμικό Jack Whitehall. 

Ο θρυλικός Ozzy Osbourne τιμήθηκε μετά θάνατον με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς, ενώ ο Mark Ronson έλαβε την τιμητική διάκριση για την Εξαιρετική Συνεισφορά στη Μουσική.

Στις ειδικές βραβεύσεις της βραδιάς ξεχώρισαν επίσης ο Noel Gallagher ως Συνθέτης της Χρονιάς και η PinkPantheress ως Παραγωγός της Χρονιάς. 

Στη σκηνή των BRIT Awards ανέβηκαν για να ερμηνεύσουν τις επιτυχίες τους οι Dean, Ronson, Wolf Alice, Rosalía, HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna και REI AMI), Alex Warren, Sombr και RAYE.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η εμφάνιση του Harry Styles, ο οποίος παρουσίασε μία γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου. 

Η βραδιά έκλεισε με τον Robbie Williams να ερμηνεύει το «Νο more tears» προς τιμήν του Osbourne, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 76 ετών τον Ιούλιο, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τους Adam Wakeman, Robert Trujillo, Tommy Clufetos και Zakk Wylde σύμφωνα με το People.  

Αναλυτικά η λίστα των νικητών

  • Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Olivia Dean
  • Συγκρότημα της Χρονιάς: Wolf Alice
  • ‘Αλμπουμ της Χρονιάς: Olivia Dean, «The Art of Loving»
  • Τραγούδι της Χρονιάς: Sam Fender & Olivia Dean «Rein Me In»
  • Διεθνής Καλλιτέχνης της Χρονιάς: Rosalía
  • Διεθνές Συγκρότημα της Χρονιάς: Geese
  • Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς: «APT.», Rosé & Bruno Mars
  • Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης: Lola Young
  • Critics’ Choice: Jacob Alon
  • Καλύτερο Alternative / Rock Act: Sam Fender
  • Καλύτερο Pop Act: Olivia Dean
  • Καλύτερο Hip-Ηop / Rap/Grime Act: Dave
  • Kαλύτερο R&B Act: Sau
  • Καλύτερο Dance Act: Fred Again.., Skepta, PlaqueBoyMax

Διαβάστε επίσης:

Τα ηχηρό… «άκυρο» των Guns N’ Roses στο «Melania» – Ποιοι άλλοι αρνήθηκαν τη χρήση της μουσικής τους στο ντοκιμαντέρ

Πέθανε ο ηθοποιός Μπόμπι Τζ. Μπράουν από τη σειρά «The Wire»

Κριτική ταινίας: «Όλες οι Κυριακές» – Δυό πόρτες έχει η ζωή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled-design
ΚΟΣΜΟΣ

Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή: «Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς, αλλά θα τον τελειώσουμε» λένε οι ΗΠΑ – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο, αντίποινα Ιράν – LIVE 

iran xamenei – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Νεκρή και η σύζυγος του Χαμενεΐ

melania_0203_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο τραμπικός τραγέλαφος σε σουρεάλ έκδοση: Η Μελάνια προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

vasi ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά αεροσκάφη εγκαταλείπουν την Ισπανία μετά το «μπλόκο» στη χρήση των βάσεών της

iran_israel_usa_polemos_0203_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο – Πώς η χώρα μπαίνει στο κάδρο της σύγκρουσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 15:51
Untitled-design
ΚΟΣΜΟΣ

Στη δίνη του πολέμου η Μέση Ανατολή: «Δεν τον ξεκινήσαμε εμείς, αλλά θα τον τελειώσουμε» λένε οι ΗΠΑ – Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη-Λίβανο, αντίποινα Ιράν – LIVE 

iran xamenei – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Νεκρή και η σύζυγος του Χαμενεΐ

melania_0203_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο τραμπικός τραγέλαφος σε σουρεάλ έκδοση: Η Μελάνια προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

1 / 3